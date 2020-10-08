В Книгу рекордов Гиннесса попала американка с самыми длинными ногами в мире

После того, как был зафиксирован новый рекорд долголетия, в Книгу рекордов Гиннеса 2021 года попала 17-летняя Маки Каррин из города Остин (США) как обладательница самых длинных ног в мире среди женщин и подростков. Видео о рекордсменке опубликовали на официальном YouTube-канале Guinness World Records. Так, длина левой ноги девушки составляет 135,3 сантиметра, а правой - 134,3 сантиметра, а ее рост - 208 сантиметров. В сюжете американка рассказывает, что длинные ноги доставляют ей много неудобств в подборе одежды, вождении автомобиля и других бытовых мелочах. Однако ее длинные ноги помогают ей хорошо играть в волейбол. По словам девушки, она еще в детстве заметила, что была выше всех остальных своих сверстников и со временем осознала свою особенность. "Нет, надо мной не издевались из-за моих ног… Хотя немного дразнили, потому что я была выше других. В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало", - рассказывает рекордсменка. Как сообщали Українські Новини, самая крутая улица в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ранее в Индии представили самые дорогие конфеты в мире, вошедшие в книгу рекордов Гиннеса.