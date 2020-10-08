В Книгу рекордов Гиннесса попала американка с самыми длинными ногами в мире

Так, длина левой ноги девушки составляет 135,3 сантиметра, а правой - 134,3 сантиметра, а ее рост - 208 сантиметров.

В сюжете американка рассказывает, что длинные ноги доставляют ей много неудобств в подборе одежды, вождении автомобиля и других бытовых мелочах. Однако ее длинные ноги помогают ей хорошо играть в волейбол.

По словам девушки, она еще в детстве заметила, что была выше всех остальных своих сверстников и со временем осознала свою особенность.

"Нет, надо мной не издевались из-за моих ног… Хотя немного дразнили, потому что я была выше других. В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало", - рассказывает рекордсменка.

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