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  • 150 тысяч гривен за килограмм: в Индии представили самые дорогие конфеты в мире, вошедшие в книгу рекордов Гиннеса
25 октября 2019, пятница, 16:57 85
Мир 2019-10-25T16:57:35+03:00
Українські Новини
150 тысяч гривен за килограмм: в Индии представили самые дорогие конфеты в мире, вошедшие в книгу рекордов Гин

150 тысяч гривен за килограмм: в Индии представили самые дорогие конфеты в мире, вошедшие в книгу рекордов Гиннеса

Индия, Сладости, Самые дорогие конфеты в мире, Fabelle

Индийский производитель престижного шоколада Fabelle представил миру самые дорогие конфеты, ингридиенты которых собирали по всему миру. Об этом передает Mumbai News Network.

Отмечается, что самые дорогие в мире сладости попали в книгу рекордов Гиннеса. Их создателем является известный кондитер Филипп Контичини. Конфеты получили название Fabelle Trinity - Truffles Extraordinaire, и символизируют цикл человеческой жизни.

 

В состав изделий входят какао-бобы, выращенные в Голубых горах Ямайки, ваниль из острова Таити, бельгийский белый шоколад и лесные орехи, собранные в итальянском регионе Пьемонт.

Что касается ценовой политики, конфеты оценили около $6 тысяч за килограмм (около 150 тыс. грн). В набор входит 15 штук конфет, он будет продаваться в деревянной коробке ручной работы стоимостью $1 400 (почти 40 тыс. грн).

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что школьник в Лондоне зарабатывает 50 тысяч фунтов стерлингов в год на продаже сладостей.

Также в Японии кондитер создает миниатюрные сладости в виде традиционных блюд.

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