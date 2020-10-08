У Книгу рекордів Гіннесса потрапила американка з найдовшими ногами у світі

В ісля того, як був зафіксований новий рекорд довголіття Книгу рекордів Гіннеса 2021 року потрапила 17-річна Маки Карріна з міста Остін (США) як володарка найдовших ніг у світі серед жінок і підлітків п Відео про рекордсменку опублікували на офіційному YouTube-каналі Guinness World Records.

Так, довжина лівої ноги дівчини становить 135,3 сантиметра, а правої - 134,3 сантиметра, а її зріст- 208 сантиметрів.

У сюжеті американка розповідає, що довгі ноги доставляють їй багато незручностей в підборі одягу, водінні автомобіля та інших побутових дрібницях. Однак її довгі ноги допомагають їй добре грати в волейбол.

За словами дівчини, вона ще в дитинстві помітила, що була вище за всіх інших своїх однолітків і згодом усвідомила свою особливість.

"Ні, наді мною не знущалися через мої ноги ... Хоча трохи дражнили, бо я була вище інших. У старших класах я перестала переживати про те, що про мене думають оточуючі, і після цього мене вже ніщо не зачіпало", - розповідає рекордсменка.

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