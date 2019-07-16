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16 июля 2019, вторник, 19:47 860
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Українські Новини
Фото дня: Самая крутая улица в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса

Фото дня: Самая крутая улица в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса

Начало самой крутой улицы в мире Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com
Начало самой крутой улицы в мире Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com

Улица Ffordd Pen Llech в центре города Харлеха (Северо-Западный Уэльс) попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая в мире.

Об этом сообщает TheGuardian.

Как сообщает издание, уклон улицы составляет 37,5 градуса. Отмечается, что ранее самой крутой считалась Болдуин-Стрит в Данидине (Новая Зеландия) с уклоном в 35 градусов.

Начало самой крутой улицы в мире Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.comНачало самой крутой улицы в мире Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com

Графика The GuardianГрафика The Guardian

Отмечать победу в Харлехе планируют 20 июля.

Улица-победитель Fordd Pen Llech находится в историческом центре города, она поднимается от жилых домов на вершину холма, где расположены аптека и почта. Активисты доказали, что улица соответствует 10 критериям, необходимым чтобы улица попала в Книгу рекордов Гиннеса, самым сложным из которых стал картографический.

Фото: guinnessworldrecords.comФото: guinnessworldrecords.com

Организаторы Книги рекордов требовали, чтобы улица была магистралью с асфальтированным покрытием и зданиями, расположенными вдоль проезжей части. В заявке жителей Харлеха, впрочем, указывалось, что улица Fordd Pen Llech существует уже более 1000 лет, а самые первые карты города появились только в 1842 году.

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