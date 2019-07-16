Улица Ffordd Pen Llech в центре города Харлеха (Северо-Западный Уэльс) попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая в мире.\r\nОб этом сообщает TheGuardian.\r\nКак сообщает издание, уклон улицы составляет 37,5 градуса. Отмечается, что ранее самой крутой считалась Болдуин-Стрит в Данидине (Новая Зеландия) с уклоном в 35 градусов.\r\nНачало самой крутой улицы в мире Ffordd Pen Llech. Фото: guinnessworldrecords.com\r\nГрафика The Guardian\r\nОтмечать победу в Харлехе планируют 20 июля.\r\nУлица-победитель Fordd Pen Llech находится в историческом центре города, она поднимается от жилых домов на вершину холма, где расположены аптека и почта. Активисты доказали, что улица соответствует 10 критериям, необходимым чтобы улица попала в Книгу рекордов Гиннеса, самым сложным из которых стал картографический.\r\nФото: guinnessworldrecords.com\r\nОрганизаторы Книги рекордов требовали, чтобы улица была магистралью с асфальтированным покрытием и зданиями, расположенными вдоль проезжей части. В заявке жителей Харлеха, впрочем, указывалось, что улица Fordd Pen Llech существует уже более 1000 лет, а самые первые карты города появились только в 1842 году.\r\n\r\nWelsh town claims record title for world's steepest street https:\/\/t.co\/stUFhUPLhP via @GWR; my hometown #proud! I feel a challenge coming on @MikeHopkins13 @stevedourass 🎉@SteveStaunton #fforddpenllech #harlech #worldssteepeststreet\r\n— Dawn Edwards (@dawnedward_s) 15 июля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини опубликовали топ-20 самых удивительных рекордов в честь Дня Книги рекордов Гиннеса