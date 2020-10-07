В США переживают за рабочие места и ужесточают выдачу виз

США решили ужесточить правила выдачи рабочих неиммиграционных виз типа H-1B для квалифицированных специалистов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренней безопасности США, передают Українськi Новини.

"Программа H-1B была предназначена, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако она расширилась намного дальше, часто причиняя вред американским работникам. Более полумиллиона неиммигрантов по H-1B в США были использованы для замещения американских работников. Это привело к снижению зарплаты в ряде отраслей на рынке труда США. Эти последние усилия по визам H-1B являются частью более широкой цели Администрации Трампа защитить американских рабочих", - сказано в нем.

Согласно новым правилам, будет сужено определение "специальность", поскольку "чересчур широкое определение позволяло компаниям обходить систему".

Также они обязывают компании "делать реальные предложения реальным работникам, закрывая лазейки и предотвращая вытеснение американских рабочих".

Кроме того, будет повышена способность министерства обеспечивать соблюдение этих требований посредством инспекций на рабочих местах и ​​мониторинга до, во время и после утверждения заявки на визу типа H1-B.

Более детально о новых правилах не сообщается.

Они вступят в силу через 60 дней после официальной публикации.

Для получения визы H1B необходимо иметь ученый степень не ниже бакалавра и быть приглашенным американским работодателем на работу по специальности.

Как сообщали Українськi Новини, в августе США возобновили выдачу виз студентам из Украины.

До конца 2020 года власти Соединенных Штатов приняли решение остановить выдачу рабочих виз.

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