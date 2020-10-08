Осенние пряности: ТОП-10 самых ароматных и витаминных рецептов чая для иммунитета

Пока на Украину идет атмосферный фронт с дождями и похолоданием, самое время укрепить иммунитет от всех простудных заболеваний. Вкус осени - пряный, сладко-горький, карамельно-тягучий. В эту пору усесться с чашкой горячего чая и смотреть, как заходит солнце или барабанят по стеклу капли дождя - самое желанное удовольствие. А как приготовить пряный горячий чай, чтоб он принес пользу и защитил от простудных заболеваний - расскажут Українські Новини со ссылкой на кулинарного эксперта Ольгу Фандорину. Чай "Вкус осени" 3 части корицы 2 части имбиря 1 часть кардамона 1 часть корня цикория 1 часть розового перца 1 часть бадьяна 1 часть гвоздики Чай. Фото: twinings.co.uk Используйте цельные пряности (не молотые). Смешайте, храните в банке с крышкой. Чтобы приготовить чай, залейте около 2 ч. л. смеси кипящей водой, настаивайте 5 минут. Яблочный пряный чай 2 стакана воды 1 порезанное на кусочки яблоко 1\/2 ч. л. зеленого чая Палочка корицы (4 см) Срез корня имбиря (длиной около 3 см) Мед и лимонный сок по вкусу Яблочный чай. Фото: unsplash.com Вскипятите в кастрюльке воду с корицей, зеленым чаем, яблоком и имбирем. Накройте крышкой, оставьте кипеть на 5-10 минут на малом огне. Процедите, добавьте мед и сок. Гранатовый чай 3 граната 3\/4 стакана сахара Вода Разрежьте гранаты на половинки, выдавите семена. Пересыпьте их в широкую банку, добавьте сахар и подавите пестиком от ступки, чтобы выпустить сок. Сахар начнет растворяться, и выйдет нечто вроде сиропа. Закройте крышку и поставьте банку в холодильник на 2 недели-месяц. Чтобы приготовить чай, вскипятите воду. Налейте в чашку немного сиропа, залейте горячей водой. Гранатовый чай. Фото: craftlog.com Чай с облепихой Облепиха (свежие ягоды) — 1 ст. ложка Розмарин — 1\/3 ч.ложки свежего или 1\/4 сухого Гвоздика — 1-2шт. Имбирь — по вкусу Груша (свежая) — 1 ст. ложка Облепиховый чай. Фото: chartwell.com Ягоды облепихи следует промыть и растереть с розмарином. Грушу и имбирь натереть на терке или порезать мелкой соломкой. Все смешать и положить в чашку. Следом добавляем гвоздику и заливаем горячей водой. Закрываем крышкой и настаиваем минут 5-7. Подсластить сахаром или медом. Ингредиенты - на 1 чашку. Имбирный чай 1 л воды 3 ст. л. мелко натертого имбиря (или порезанного ломтиками) 3 ст. л. меда или сахара Щепотка молотого черного перца 1 лимон или апельсин Нарубленные листья мяты (по желанию) Закипятить воду и бросить натертый имбирь. Дать покипеть пару минут и тщательно процедить в чашку. Потом следует добавить перец, лимон или апельсин, мяту и мед\/сахар. Подавать горячим! Имбирный чай. Фото: lanascooking.com Мятный чай с корицей 1-2 палочки корицы 4 веточки гвоздики Цедра апельсина Цедра лимона или лайма Сушеный имбирь (3 ломтика) 1 лайм 1-2 кусочка коричневого сахара Пучок мяты 3 ч.л. черного листового чая 500 мл воды Снимаем с апельсина и лимона цедру, нарезаем соломкой, мяту следует потолочь в ступке. Кладем в чайник 2 палочки корицы, добавляем гвоздику, цедру апельсина и лимона, порезанные лимон или лайм, имбирь, сахар, мяту, чай и заливаем кипятком. Настаиваем 5-7 минут и наслаждаемся. Мятный чай с корицей. Фото: medicalnewstoday.com Чай из шиповника с медом 20 г плодов шиповника 15 г меда 5 г лимонного сока 200 мл воды Чай из шиповника. Фото: healthline.com Сушеные плоды шиповника следует измельчить, залить кипятком и варить около 10 минут при закрытой крышке. Настаиваем 10 минут, процеживаем. Добавляем мед и лимонный сок. Чай с корицей и бадьяном Вода — 300 мл Пакетик чая — 1 шт Палочка корицы — 1\/2 шт Бадьян — 1 Звездочка Лимон — 1 ломтик Мед -1-2 ч.л. Кипяченую воду наливаем в жаропрочный стакан с чаем. Завариваем в течение 30 секунд. Добавляем корицу, бадьян и настаиваем около 5 минут. Добавляем мед, немного лимона и перемешиваем. Подавать сразу! Чай с бадьяном. Фото:everydayhealth.com Витаминный чай Плоды шиповника (3 части) Плоды красной рябины (2 части) Лист крапивы (1 часть) Просто заварить и готово. Чай с рябиной. Фото: healthline.com счм