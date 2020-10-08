подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Осенние пряности: ТОП-10 самых ароматных и витаминных рецептов чая для иммунитета
08 октября 2020, четверг, 06:30 14
Жизнь 2020-10-08T07:15:03+03:00
Українські Новини
Осенние пряности: ТОП-10 самых ароматных и витаминных рецептов чая для иммунитета

Осенние пряности: ТОП-10 самых ароматных и витаминных рецептов чая для иммунитета

Ольга Фандорина
Чай, Напитки, рецепты, Рецепт для иммунитета, Осенние рецепты, Рецепты чая, Осенние напитки, Напитки для иммунитета
Яблочный чай. Фото: unsplash.com
Яблочный чай. Фото: unsplash.com

Пока на Украину идет атмосферный фронт с дождями и похолоданием, самое время укрепить иммунитет от всех простудных заболеваний. Вкус осени - пряный, сладко-горький, карамельно-тягучий. В эту пору усесться с чашкой горячего чая и смотреть, как заходит солнце или барабанят по стеклу капли дождя - самое желанное удовольствие. А как приготовить пряный горячий чай, чтоб он принес пользу и защитил от простудных заболеваний - расскажут Українські Новини со ссылкой на кулинарного эксперта Ольгу Фандорину.

Чай "Вкус осени"

  • 3 части корицы
  • 2 части имбиря
  • 1 часть кардамона
  • 1 часть корня цикория
  • 1 часть розового перца
  • 1 часть бадьяна
  • 1 часть гвоздики

Чай. Фото: twinings.co.ukЧай. Фото: twinings.co.uk

Используйте цельные пряности (не молотые). Смешайте, храните в банке с крышкой. Чтобы приготовить чай, залейте около 2 ч. л. смеси кипящей водой, настаивайте 5 минут.

Яблочный пряный чай

  • 2 стакана воды
  • 1 порезанное на кусочки яблоко
  • 1/2 ч. л. зеленого чая
  • Палочка корицы (4 см)
  • Срез корня имбиря (длиной около 3 см)
  • Мед и лимонный сок по вкусу

Яблочный чай. Фото: unsplash.comЯблочный чай. Фото: unsplash.com

Вскипятите в кастрюльке воду с корицей, зеленым чаем, яблоком и имбирем. Накройте крышкой, оставьте кипеть на 5-10 минут на малом огне. Процедите, добавьте мед и сок.

Гранатовый чай

  • 3 граната
  • 3/4 стакана сахара
  • Вода

Разрежьте гранаты на половинки, выдавите семена. Пересыпьте их в широкую банку, добавьте сахар и подавите пестиком от ступки, чтобы выпустить сок. Сахар начнет растворяться, и выйдет нечто вроде сиропа. Закройте крышку и поставьте банку в холодильник на 2 недели-месяц. Чтобы приготовить чай, вскипятите воду. Налейте в чашку немного сиропа, залейте горячей водой.

Гранатовый чай. Фото: craftlog.comГранатовый чай. Фото: craftlog.com

Чай с облепихой

  • Облепиха (свежие ягоды) — 1 ст. ложка
  • Розмарин — 1/3 ч.ложки свежего или 1/4 сухого
  • Гвоздика — 1-2шт.
  • Имбирь — по вкусу
  • Груша (свежая) — 1 ст. ложка

Облепиховый чай. Фото: chartwell.comОблепиховый чай. Фото: chartwell.com

Ягоды облепихи следует промыть и растереть с розмарином. Грушу и имбирь натереть на терке или порезать мелкой соломкой. Все смешать и положить в чашку. Следом добавляем гвоздику и заливаем горячей водой. Закрываем крышкой и настаиваем минут 5-7. Подсластить сахаром или медом. Ингредиенты - на 1 чашку.

Имбирный чай

  • 1 л воды
  • 3 ст. л. мелко натертого имбиря (или порезанного ломтиками)
  • 3 ст. л. меда или сахара
  • Щепотка молотого черного перца
  • 1 лимон или апельсин
  • Нарубленные листья мяты (по желанию)

Закипятить воду и бросить натертый имбирь. Дать покипеть пару минут и тщательно процедить в чашку. Потом следует добавить перец, лимон или апельсин, мяту и мед/сахар. Подавать горячим!

Имбирный чай. Фото: lanascooking.com Имбирный чай. Фото: lanascooking.com

Мятный чай с корицей

  • 1-2 палочки корицы
  • 4 веточки гвоздики
  • Цедра апельсина
  • Цедра лимона или лайма
  • Сушеный имбирь (3 ломтика)
  • 1 лайм
  • 1-2 кусочка коричневого сахара
  • Пучок мяты
  • 3 ч.л. черного листового чая
  • 500 мл воды

Снимаем с апельсина и лимона цедру, нарезаем соломкой, мяту следует потолочь в ступке. Кладем в чайник 2 палочки корицы, добавляем гвоздику, цедру апельсина и лимона, порезанные лимон или лайм, имбирь, сахар, мяту, чай и заливаем кипятком. Настаиваем 5-7 минут и наслаждаемся.

Мятный чай с корицей. Фото: medicalnewstoday.comМятный чай с корицей. Фото: medicalnewstoday.com

Чай из шиповника с медом

  1. 20 г плодов шиповника
  2. 15 г меда
  3. 5 г лимонного сока
  4. 200 мл воды

Чай из шиповника. Фото: healthline.comЧай из шиповника. Фото: healthline.com

Сушеные плоды шиповника следует измельчить, залить кипятком и варить около 10 минут при закрытой крышке. Настаиваем 10 минут, процеживаем. Добавляем мед и лимонный сок.

Чай с корицей и бадьяном

  • Вода — 300 мл
  • Пакетик чая — 1 шт
  • Палочка корицы — 1/2 шт
  • Бадьян — 1
  • Звездочка
  • Лимон — 1 ломтик
  • Мед -1-2 ч.л.

Кипяченую воду наливаем в жаропрочный стакан с чаем. Завариваем в течение 30 секунд. Добавляем корицу, бадьян и настаиваем около 5 минут.

Добавляем мед, немного лимона и перемешиваем. Подавать сразу!

Чай с бадьяном. Фото:everydayhealth.comЧай с бадьяном. Фото:everydayhealth.com

Витаминный чай

  • Плоды шиповника (3 части)
  • Плоды красной рябины (2 части)
  • Лист крапивы (1 часть)

Просто заварить и готово.

Чай с рябиной. Фото: healthline.comЧай с рябиной. Фото: healthline.com

счм

Больше новостей о: Чай Напитки рецепты Рецепт для иммунитета Осенние рецепты Рецепты чая Осенние напитки Напитки для иммунитета

Индийский чай рекордно подорожает: виноваты погода...
Готовим осенью: рецепт ароматного супа из запеченн...
Березовый сок: чем полезен напиток "из леса", как ...
Как укрепить иммунитет. Рецепты полезных домашних ...
Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
Порошенко стало хуже, Патона заменил 69-летний физик, школьные каникулы переносят 07:00 Новости дня
На проспекте Бандеры в Киеве ограничили движение почти на две недели 06:00
Мошенники воруют социальные сети с помощью QR-кодов. Как не стать жертвой аферистов 05:40
Какие новшества ждут пенсионеров в 2021: в Минсоцполитики назвали основные шаги для развития 05:20
Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет 05:15
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
В Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз 11:52
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok