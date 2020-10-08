Осенние пряности: ТОП-10 самых ароматных и витаминных рецептов чая для иммунитета

Пока на Украину идет атмосферный фронт с дождями и похолоданием, самое время укрепить иммунитет от всех простудных заболеваний. Вкус осени - пряный, сладко-горький, карамельно-тягучий. В эту пору усесться с чашкой горячего чая и смотреть, как заходит солнце или барабанят по стеклу капли дождя - самое желанное удовольствие. А как приготовить пряный горячий чай, чтоб он принес пользу и защитил от простудных заболеваний - расскажут Українські Новини со ссылкой на кулинарного эксперта Ольгу Фандорину.

Чай "Вкус осени"

3 части корицы

2 части имбиря

1 часть кардамона

1 часть корня цикория

1 часть розового перца

1 часть бадьяна

1 часть гвоздики

Чай. Фото: twinings.co.uk

Используйте цельные пряности (не молотые). Смешайте, храните в банке с крышкой. Чтобы приготовить чай, залейте около 2 ч. л. смеси кипящей водой, настаивайте 5 минут.

Яблочный пряный чай

2 стакана воды

1 порезанное на кусочки яблоко

1/2 ч. л. зеленого чая

Палочка корицы (4 см)

Срез корня имбиря (длиной около 3 см)

Мед и лимонный сок по вкусу

Яблочный чай. Фото: unsplash.com

Вскипятите в кастрюльке воду с корицей, зеленым чаем, яблоком и имбирем. Накройте крышкой, оставьте кипеть на 5-10 минут на малом огне. Процедите, добавьте мед и сок.

Гранатовый чай

3 граната

3/4 стакана сахара

Вода

Разрежьте гранаты на половинки, выдавите семена. Пересыпьте их в широкую банку, добавьте сахар и подавите пестиком от ступки, чтобы выпустить сок. Сахар начнет растворяться, и выйдет нечто вроде сиропа. Закройте крышку и поставьте банку в холодильник на 2 недели-месяц. Чтобы приготовить чай, вскипятите воду. Налейте в чашку немного сиропа, залейте горячей водой.

Гранатовый чай. Фото: craftlog.com

Чай с облепихой

Облепиха (свежие ягоды) — 1 ст. ложка

Розмарин — 1/3 ч.ложки свежего или 1/4 сухого

Гвоздика — 1-2шт.

Имбирь — по вкусу

Груша (свежая) — 1 ст. ложка

Облепиховый чай. Фото: chartwell.com

Ягоды облепихи следует промыть и растереть с розмарином. Грушу и имбирь натереть на терке или порезать мелкой соломкой. Все смешать и положить в чашку. Следом добавляем гвоздику и заливаем горячей водой. Закрываем крышкой и настаиваем минут 5-7. Подсластить сахаром или медом. Ингредиенты - на 1 чашку.

Имбирный чай

1 л воды

3 ст. л. мелко натертого имбиря (или порезанного ломтиками)

3 ст. л. меда или сахара

Щепотка молотого черного перца

1 лимон или апельсин

Нарубленные листья мяты (по желанию)

Закипятить воду и бросить натертый имбирь. Дать покипеть пару минут и тщательно процедить в чашку. Потом следует добавить перец, лимон или апельсин, мяту и мед/сахар. Подавать горячим!

Имбирный чай. Фото: lanascooking.com

Мятный чай с корицей

1-2 палочки корицы

4 веточки гвоздики

Цедра апельсина

Цедра лимона или лайма

Сушеный имбирь (3 ломтика)

1 лайм

1-2 кусочка коричневого сахара

Пучок мяты

3 ч.л. черного листового чая

500 мл воды

Снимаем с апельсина и лимона цедру, нарезаем соломкой, мяту следует потолочь в ступке. Кладем в чайник 2 палочки корицы, добавляем гвоздику, цедру апельсина и лимона, порезанные лимон или лайм, имбирь, сахар, мяту, чай и заливаем кипятком. Настаиваем 5-7 минут и наслаждаемся.

Мятный чай с корицей. Фото: medicalnewstoday.com

Чай из шиповника с медом

20 г плодов шиповника 15 г меда 5 г лимонного сока 200 мл воды

Чай из шиповника. Фото: healthline.com

Сушеные плоды шиповника следует измельчить, залить кипятком и варить около 10 минут при закрытой крышке. Настаиваем 10 минут, процеживаем. Добавляем мед и лимонный сок.

Чай с корицей и бадьяном

Вода — 300 мл

Пакетик чая — 1 шт

Палочка корицы — 1/2 шт

Бадьян — 1

Звездочка

Лимон — 1 ломтик

Мед -1-2 ч.л.

Кипяченую воду наливаем в жаропрочный стакан с чаем. Завариваем в течение 30 секунд. Добавляем корицу, бадьян и настаиваем около 5 минут.

Добавляем мед, немного лимона и перемешиваем. Подавать сразу!

Чай с бадьяном. Фото:everydayhealth.com

Витаминный чай

Плоды шиповника (3 части)

Плоды красной рябины (2 части)

Лист крапивы (1 часть)

Просто заварить и готово.

Чай с рябиной. Фото: healthline.com

счм

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