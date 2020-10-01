Яблоки, шарлотка и тарт "Татэн": чем полезны яблоки и как приготовить из них осенние десерты

В октябре осень уже вступила в свои права, на улице воцарилась прохладная погода, а в четверг, 1 октября, в 10:00 на "Интере" вышел новый выпуск "Полезной программы" о самом популярном фрукте на планете – яблоке. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу научили зрителей выбирать качественные яблоки, разбираться в разнообразии их сортов, а также расскажут, чем они полезны для нашего здоровья.

Чем полезны яблоки?

Существует множество сортов и вкусов этих плодов: одни – сладкие и сочные, другие – кислые и терпкие. Каждый сорт обладает уникальными характеристиками и подходит для приготовления разных блюд.

"В яблоках много витаминов: А, С, В1, В2, Р и Е, – рассказывает Александр Лукьяненко.– Витамин А помогает организму противостоять простудам и сохранить здоровье глаз. Витамин В2 и клетчатка нормализуют пищеварение. Витамин С – хорошая профилактика авитаминоза и помощь для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Также яблоки богаты пектинами, способствующими очищению организма от токсинов, и кальцием, который укрепляет зубную эмаль и кости. А благодаря большому количеству железа яблоки рекомендуют употреблять детям и беременным".

А еще американские исследования показали, что употребление яблок на 28% снижает риск возникновения рака поджелудочной железы.

Как правильно есть яблоки?

"Яблоки обязательно должны присутствовать в рационе, ведь они обладают множеством целебных свойств, – говорит гастроэнтеролог Анна Комарова. – Блюда из яблок улучшают работу пищеварительной системы, помогают при запорах, а благодаря пищевым волокнам поддерживают микрофлору кишечника. Чтобы яблоки были максимально полезными, их лучше есть в свежем виде, тщательно мыть, но не срезать кожуру – именно под ней сохраняется больше всего полезных для организма веществ. Взрослому человеку рекомендуется съедать до 400 г яблок в день – это примерно два крупных плода. Людям, которые страдают повышенной кислотностью, лучше есть печеные яблоки, чтобы избежать проблем с желудком".

Как выбрать яблоки?

"Не стоит выбирать слишком большие яблоки, самый оптимальный размер – средний, – считает Дмитрий Крошка, председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта. – Возьмите в руки – яблоко должно быть твердым и тяжелым. От натурального яблока должно приятно пахнуть, присутствовать свежий и ярко выраженный аромат".

Также эксперт рассказал, какие сорта яблок лучше подходят для приготовления разных блюд:

- Яблоки сорта "Симиренко": терпкие, кисло-сладкие, сочные и твёрдые. Можно запекать или жарить дольками, не очищая от кожицы. Благодаря кисловатому вкусу их часто используют для приготовления пирогов, мясных блюд, в качестве гарнира к утке.

- Яблоки сорта "Голден": сладкие, сочные, хрустящие, долго хранятся. Готовьте с "Голден" салаты, используйте для выпечки, приготовления сока и соусов.

- Яблоки сорта "Ред делишез": мягкие, сладкие, сочные. Самое популярное блюдо из них – "Яблоко в шоколаде". Лучшее применение для сорта – употреблять свежими.

- Яблоки сорта "Слава переможцям": кисло-сладкие, ароматные, сочные. Лучшее применение – есть свежими и использовать для приготовления сока и повидла.

- Яблоки сорта "Бая мариса": терпкие, сладкие, сочные. Лучше других подходят для приготовления сока.

- Яблоки сорта "Гренни смит": терпкие, сочные и твёрдые. Подходят для приготовления сока и пирогов.

- Яблоки сорта "Джаз": сладкие, хрустящие. Можно есть свежими, а также использовать для приготовления сока и выпечки.

Что приготовить из яблок?

"Чаще всего эти фрукты используют для приготовления выпечки, – рассказывает кондитер Наталья Левензон. – С яблоками делают шарлотки и дрожжевые пирожки, яблочные кексы и штрудели, запеканки и пудинги, печенье и тарталетки, а еще яблочные оладьи и блины с яблоками. Я же рекомендую попробовать классический французский рецепт "Тарт "Татэн". Это карамелизированный яблочный пирог, так называемая перевернутая выпечка, когда в форме тесто помещается над начинкой, а при подаче переворачивается "вверх ногами".

ЯБЛОЧНЫЙ ТАРТ "ТАТЭН"

Ингредиенты:

Яблоки – 1,5 кг Мука – 1 стакан Сахар – 6 ст. ложек Сливочное масло – 150 г Холодная вода – 4 ст. ложки Щепотка соли

Приготовление:

Замешиваем песочное тесто из муки, 100 г охлажденного масла, 1 ст. ложки сахара, с добавлением 3 ст. ложки холодной воды. Заворачиваем тесто в пищевую пленку, отправляем в холодильник. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем тонкими дольками. В горячую сковороду насыпаем 5 ст. ложек сахара, добавляем 1 ст. ложку воды, перемешиваем 5 минут. За это время сахар растворится и начнет карамелизироваться, приобретая коричнево-золотистый цвет. Добавляем в сковороду оставшееся масло (50 г) и готовим еще 5 минут, постоянно перемешивая, пока в сковороде не образуется сливочная карамель. На дно круглой формы диаметром 25 см наливаем карамель, сверху выкладываем кусочки яблок, красиво разложив их по кругу. Снова заливаем карамелью, а сверху выкладываем новый слой яблок. Духовку разогреваем до 180°С. Ставим туда форму с яблоками, накрыв сверху листом фольги, и выпекаем около 3 часов. Достаем и даем остыть. Тесто из холодильника раскатываем по диаметру формы: оно должно быть довольно тонким – около 3 мм. Накрываем им яблоки, края круга прижимаем к форме, лишнее тесто срезаем. Снова накрываем форму фольгой и выпекаем еще 30 минут при температуре 180°С – до золотисто-румяного цвета теста. Готовый пирог вынимаем из духовки и оставляем на полчаса, чтобы карамель застыла. Через полчаса накрываем пирог широким блюдом и аккуратно переворачиваем. Тарт "Татэн" традиционно подают с шариком мороженого или взбитыми сливками. Приятного аппетита!

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