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18 июля 2020, суббота, 23:00 361
Внешняя политика 2020-07-18T23:00:01+03:00
Українські Новини
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов

США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов

Ирина Николенко
США, МИД, помощь США, Министерство иностранных дел Украины, Катера
Патрульный катер. Фото: news.bigmir.net
Патрульный катер. Фото: news.bigmir.net

После того, как США намерены были предоставить Украине оборонное оборудование на $60 млн, штаты одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров и оборудования к ним на общую сумму 600 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в 600 млн долларов", – сказано в нем.

Отмечается, что 6 катеров готовятся для Украины в рамках помощи США, остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы "Международные военные продажи" (FMS).

Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.

Катер может развивать скорость до 35 морских узлов (63 км/час).

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена закупить у США 16 патрульных катеров и техническое оборудование на 600 млн долларов с первого транша кредита МВФ.

США может предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера.

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