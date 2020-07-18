США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов

После того, как США намерены были предоставить Украине оборонное оборудование на $60 млн, штаты одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров и оборудования к ним на общую сумму 600 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в 600 млн долларов", – сказано в нем.

Отмечается, что 6 катеров готовятся для Украины в рамках помощи США, остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы "Международные военные продажи" (FMS).

Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.

Катер может развивать скорость до 35 морских узлов (63 км/час).

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена закупить у США 16 патрульных катеров и техническое оборудование на 600 млн долларов с первого транша кредита МВФ.

США может предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера.