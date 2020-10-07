Больше половины украинцев не считают, что Украина - независимая страна

52,7% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в сентябре, не считают Украину независимой (наличие существенного внешнего влияния на страну и ущерба для ее субъектности в ключевых сферах).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, является ли Украина сегодня, по их мнению, независимым государством.

52,7% ответили отрицательно, 35,3% утвердительно, 12% затруднились ответить.

Также их спросили, является ли, по их мнению, Президент Владимир Зеленский независимым в своих решениях, или же на его действия влияют другие государства и международные организации.

38,9% считают, что в каких-то вопросах он независим, в других - зависим, 39,2% - что он полностью зависим, 11,7% - полностью независим, 10,2% затруднились ответить.

Среди тех, кто считает Зеленского частично или полностью зависимым 55,6% оценивают это влияние как вредное, 36% - в равной степени вредное и полезное, 2,8% - полезное, 5,6% - затруднились ответить.

Кабинет Министров частично зависимым считают 41,2% опрошенных, полностью - 36,7%, независимым - 9,2%, затруднились ответить - 12,9%.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено 3 014 человек методом личного интервью по месту проживания респондента, стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, каждый четвертый гражданин Украины не считает украинский язык важным элементом независимости.

Дома на украинском языке разговаривают 61% украинцев.

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