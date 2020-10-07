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07 жовтня 2020, середа, 18:14 8
Політика 2020-10-07T19:45:02+03:00
Українські Новини
Понад половина українців не вважає, що Україна - незалежна країна

Понад половина українців не вважає, що Україна - незалежна країна

Ольга Фандорина
Незалежність, Соціологічне опитування, соцопитування, Опитування, Незалежність України
Прапор України. Фото: pixabay
Прапор України. Фото: pixabay

Серед опитаних центром "Соціальний моніторинг" у вересні 52,7% респондентів не вважають Україну незалежною (наявність істотного зовнішнього впливу на країну і шкоди для її суб'єктності в ключових сферах).

Про це свідчать результати опитування, представленого на пресконференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи є Україна сьогодні, на їхню думку, незалежною державою.

52,7% відповіли негативно, 35,3% ствердно, 12% не змогли відповісти.

Також їх запитали, чи є, на їхню думку, Президент Володимир Зеленський незалежним у своїх рішеннях, або ж на його дії впливають інші держави та міжнародні організації.

38,9% вважають, що в якихось питаннях він незалежний, в інших - залежний, 39,2% - що він повністю залежний, 11,7% - повністю незалежний, 10,2% не змогли відповісти.

Серед тих, хто вважає Зеленського частково або повністю залежним 55,6% оцінюють цей вплив як шкідливий, 36% - в рівній мірі шкідливий і корисний, 2,8% - як корисний, 5,6% - не змогли відповісти.

Кабінет Міністрів частково залежним вважають 41,2% опитаних, повністю - 36,7%, незалежним - 9,2%, не змогли відповісти - 12,9%.

В ході польового етапу дослідження 20-29 вересень було опитано 3 014 осіб методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартна похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, серед опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва 72% респондентів вважають українську мову важливим атрибутом незалежності України, 25% - ні.

Крім того, 60,9% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва розмовляють вдома українською мовою.

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