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07 октября 2020, среда, 18:02 240
Экономика 2020-10-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
Украинский мед, мясо и грибы хочет покупать иорданская сеть супермаркетов

Украинский мед, мясо и грибы хочет покупать иорданская сеть супермаркетов

Кира Молчанова
Экспорт, Мед, Иордания
Грибы. Фото: pixabay
Грибы. Фото: pixabay

Сеть супермаркетов Cozmo (Иордания) заинтересована в закупке украинских органических продуктов, меда, мясной продукции, грибов, ягод и сыров.

Об этом говорится в сообщении Волынской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Посольство Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве сообщает, что руководство иорданской сети супермаркетов Cozmo заинтересовано в расширении номенклатуры товаров украинского производства, в частности, органических продуктов, меда, изделий из мяса, грибов разных видов (в том числе сушеных), ягод различных видов, твердых сыров", - сказано в нем.

Отмечается, что наиболее востребованными для сети являются крупы (особенно гречневая), продукция из свинины и алкоголь.

Согласно сообщению, также есть перспектива создания в магазинах промостенда с украинскими товарами и возможность поставки пробной партии различных товаров украинского производства в Иорданию.

Также есть возможность реализации в Иордании украинских товаров под местным брендом и поставок мягких игрушек украинского производства в сети магазинов Hаmleys.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует разрешение экспорта коньячных купажей.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что 7 украинских компаний получили право экспорта меда в Саудовскую Аравию по состоянию на 3 сентября.

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