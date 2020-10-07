Український мед, м'ясо і гриби хоче купувати йорданська мережа супермаркетів

​​В закупівлі українських органічних продуктів, меду, м'ясної продукції, грибів, ягід і сирів зацікавлена мережа супермаркетів Cozmo (Йорданія).

Про це йдеться в повідомленні Волинської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві повідомляє, що керівництво йорданської мережі супермаркетів Cozmo зацікавлене в розширенні номенклатури товарів українського виробництва, зокрема, органічних продуктів, меду, виробів з м'яса, грибів різних видів (в тому числі сушених), ягід різних видів, твердих сирів", - сказано в ньому.

Відзначається, що найбільш затребуваними для мережі є крупи (особливо гречана), продукція зі свинини й алкоголь.

Згідно з повідомленням, також є перспектива створення в магазинах промо-стендів з українськими товарами та можливість постачання пробної партії різних товарів українського виробництва в Йорданію.

Також є можливість реалізації в Йорданії українських товарів під місцевим брендом і постачання м'яких іграшок українського виробництва в мережі магазинів Hаmleys.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ініціює дозвіл експорту коньячних купажів.

Крім того, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів констатувала, що 7 українських компаній отримали право експорту меду до Саудівської Аравії станом на 3 вересня.

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