Экс-директор департамента лицензирования НБУ Завадецкий претендует на должность замглавы Нацбанка

Бывший директор департамента лицензирования Национального банка Александр Завадецкий претендует на пост замглавы НБУ.

Об этом свидетельствует его декларация как кандидата на пост замглавы Центробанка, передают Українські Новини.

Александр Завадецкий задекларировал за 2019 год 39,95 тыс. гривен дохода от работы в ООО "Адвокатское бюро Завадецкого", которое ему же и принадлежит.

Кроме того, он получил 2 млн гривен дивидендов по итогам деятельности этой компании.

На счетах в банке у Завадецкого есть 11 тыс. долларов, а наличными у него с женой хранится 820 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2015 года НБУ назначил Александра Завадецкого главным по слежению за связанными с банками лицами.

В марте 2016 года он стал директором департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка, но в октябре 2016 года был уволен.

В декабре 2017 Шевченковский районный суд Киева восстановил Завадецкого в должности директора департамента лицензирования.

31 января Апелляционный суд подтвердил законность восстановления в должности Завадецкого.

В феврале 2018 Национальный банк Украины возобновил Александра Завадецкого в должности директора департамента лицензирования, однако тот не вышел на работу.

5 октября Совет Национального банка объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка.

Ранее Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подать в отставку.

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