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  • С каждым новым Президентом жизнь в Украине становится все хуже, - опрос
07 октября 2020, среда, 15:45 20
Политика 2020-10-07T16:00:01+03:00
Українські Новини
С каждым новым Президентом жизнь в Украине становится все хуже, - опрос

С каждым новым Президентом жизнь в Украине становится все хуже, - опрос

Ольга Фандорина
Опрос, Соцопрос, президенты, опрос граждан, Жизнь в Украине
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

64,8% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в сентябре, считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, согласны ли они с тем, что с каждым следующим Президентом жизнь в Украине становится все хуже.

31,3% ответили что бесспорно согласны, 33,5% - скорее да, 19,9% - скорее нет, 7,1% - бесспорно нет, 8,2% - затруднились ответить.

Также их спросили, согласны ли они с тем, что независимо от того, кто именно станет следующим Президентом, этот человек будет представлять интересы только своей партии и только тех избирателей, проживающих на определенной территории страны, а не всего народа Украины.

58,5% ответили утвердительно (23,9% - бесспорно, 34,6% - скорее да), 30,9% - отрицательно (6,4% - бесспорно, 24,5% - скорее да), 10,6% - затруднились ответить.

65,8% согласились с тем, что политический раскол в Украине после каждых президентских выборов является главной причиной того, почему не уделяется необходимое внимание реформам в нашей стране, и происходят процессы противостояния сторонников и оппонентов избранного президента, 22,2% - нет, 12% - затруднились ответить.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено 3 014 человек методом личного интервью по месту проживания респондента, стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на июль 52% опрошенных "Соцмониторингом" не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому. Ранее в Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

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