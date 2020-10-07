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  • З кожним новим Президентом життя в Україні стає гіршим, - опитування
07 жовтня 2020, середа, 15:45 5
Політика 2020-10-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
З кожним новим Президентом життя в Україні стає гіршим, - опитування

З кожним новим Президентом життя в Україні стає гіршим, - опитування

Ольга Фандорина
соцопитування, Кандидати в Президенти України, Політичне соцопитування
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com

64,8% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" у вересні, вважає, що з кожним новим президентом життя в Україні стає гіршим.

Про це свідчать результати опитування, представленого на пресконференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи згодні вони з тим, що з кожним наступним Президентом життя в Україні стає гіршим.

31,3% відповіли що безперечно згодні, 33,5% - скоріше так, 19,9% - скоріше ні, 7,1% - безперечно немає, 8,2% - не змогли відповісти.

Також їх запитали, чи згодні вони з тим, що незалежно від того, хто саме стане наступним Президентом, ця людина буде представляти інтереси тільки своєї партії та тільки тих виборців, які проживають на певній території країни, а не всього народу України.

58,5% відповіли ствердно (23,9% - безперечно, 34,6% - скоріше так), 30,9% - негативно (6,4% - безперечно, 24,5% - скоріше так), 10,6% - не змогли відповісти.

65,8% погодилися з тим, що політичний розкол в Україні після кожних президентських виборів є головною причиною того, чому не приділяється необхідна увага реформ в нашій країні, і відбуваються процеси протистояння прихильників і опонентів обраного президента, 22,2% - ні, 12% - не змогли відповісти.

В ході польового етапу дослідження 20-29 вересня було опитано 3 014 осіб методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартна похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, станом на липень 52% опитаних "Спецмоніторингу" не довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Раніше в Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020.

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