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07 октября 2020, среда, 13:41 89
Выборы 2020-10-07T14:00:02+03:00
Українські Новини
На выборах в горсовет Запорожья лидируют "Партия Буряка "Единение" и ОПЗЖ, – соцопрос

На выборах в горсовет Запорожья лидируют "Партия Буряка "Единение" и ОПЗЖ, – соцопрос

Александр Савич
Выборы, Запорожье, Местные выборы-2020, выборы-2020, Запорожский горсовет
На выборах в горсовет Запорожья лидируют
На выборах в горсовет Запорожья лидируют "Партия Буряка "Единение", ОПЗЖ и "Слуга народа". Фото: Pixabay

29,2% жителей Запорожья, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Запорожский городской совет проголосовали бы за "Партию Владимира Буряка "Единение", 21,6% – за "Оппозиционную платформу – За життя", 16,1% – за "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Кроме того, 6,7% проголосовали бы за "Европейскую солидарность", 5,3% – за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

5,1% опрошенных проголосовали бы "Партию Шария", 3,2% - за "Наш край", 2,2% – за "Силу и честь".

Остальные партии набрали бы меньше 2%.

Опрос проводился 5-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Запорожской области и 400 жителей Запорожья методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Запорожья, 3% – для области.

Как сообщали Українські новини, Буряк и Кальцев выходят во второй тур выборов мэра Запорожья.

Также ранее Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова.

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