На выборах в горсовет Запорожья лидируют "Партия Буряка "Единение" и ОПЗЖ, – соцопрос

29,2% жителей Запорожья, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Запорожский городской совет проголосовали бы за "Партию Владимира Буряка "Единение", 21,6% – за "Оппозиционную платформу – За життя", 16,1% – за "Слугу народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Кроме того, 6,7% проголосовали бы за "Европейскую солидарность", 5,3% – за "Всеукраинское объединение "Батьківщина". 5,1% опрошенных проголосовали бы "Партию Шария", 3,2% - за "Наш край", 2,2% – за "Силу и честь". Остальные партии набрали бы меньше 2%. Опрос проводился 5-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Запорожской области и 400 жителей Запорожья методом индивидуального интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Запорожья, 3% – для области. Как сообщали Українські новини, Буряк и Кальцев выходят во второй тур выборов мэра Запорожья. Также ранее Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова.