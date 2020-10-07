Буряк и Кальцев выходят во второй тур выборов мэра Запорожья, - опрос

60,4% респондентов, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", жителей Запорожья на выборах мэра проголосовали бы за мэра Владимира Буряка от "Партия Владимира Буряка "Единение" на выборах городского главы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Кроме того, 11,5% проголосовали бы за Сергея Кальцева ("Оппозиционная платформа - за життя"), 10,5% - за Виталия Тишечко ("Слуга народа", 5% - за Валерия Прозапаса ("Европейская солидарность").

4,4% опрошенных выбрали бы Сергей Барбашина ("Партия Шария"), 4,1% - Виталия Рябцева ("Батьківщина").

Другие кандидаты набрали менее 2%.

Опрос проводился 5-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Запорожской области и 400 жителей Запорожья методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Запорожья, 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах двое кандидатов в мэры сняли свои кандидатуры.

Ранее Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова.

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