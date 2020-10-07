Выборы в Запорожский облсовет: 28,3% жителей за ОПЗЖ, 22,8% — за "Слугу народа"

28,3% жителей Запорожской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Запорожский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 22,8% - за "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 12,9% респондентов проголосовали бы за "Партию Владимира Буряка "Единение", 5,6% - за "Партию Шария", 5,4% - "Европейскую Солидарность", 52% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Кроме того, 3,5% выбрали бы "Оппозиционный блок", 2,7% - Радикальную партию Олега Ляшко, 2% - "Силу и честь".

Другие партии набрали бы менее 2% голосов.

Опрос проводился 5-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Запорожской области и 400 жителей Запорожья методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Запорожья, 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, по данным опроса, Буряк и Кальцев выходят во второй тур выборов мэра Запорожья.



Кроме того, на выборах в горсовет Запорожья лидируют "Партия Буряка "Единение" и ОПЗЖ.

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