Вибори до Запорізької облради: 28,3% жителів за ОПЗЖ, 22,8% - за "Слугу народу"

28,3% жителів Запорізької області, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах депутатів у Запорізьку обласну раду проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 22,8% - за "Слугу народу".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 12,9% респондентів проголосували б за "Партію Володимира Буряка" Єднання ", 5,6% - за" Партію Шарія ", 5,4% -" Європейську Солідарність ", 52% - за" Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Крім того, 3,5% вибрали б "Опозиційний блок", 2,7% - Радикальну партію Олега Ляшка, 2% - "Силу і честь". Інші партії набрали б менш як 2% голосів.

Опитування проводилося 5-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Запорізької області та 400 жителів Запоріжжя методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Запоріжжя, 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування, Буряк і Кальцев виходять у другий тур виборів мера Запоріжжя.

Крім того, на виборах до міськради Запоріжжя лідирують "Партія Буряка" Єднання "та ОПЗЖ.

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