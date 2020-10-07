підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 жовтня 2020, середа, 13:45 5
Вибори 2020-10-07T14:45:02+03:00
Українські Новини
Вибори до Запорізької облради: 28,3% жителів за ОПЗЖ, 22,8% - за "Слугу народу"

Вибори до Запорізької облради: 28,3% жителів за ОПЗЖ, 22,8% - за "Слугу народу"

Валерия Драгомирова
Запоріжжя, ОПЗЖ, вибори мера
Вибори. Фото: Pixabay
Вибори. Фото: Pixabay

28,3% жителів Запорізької області, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах депутатів у Запорізьку обласну раду проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 22,8% - за "Слугу народу".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 12,9% респондентів проголосували б за "Партію Володимира Буряка" Єднання ", 5,6% - за" Партію Шарія ", 5,4% -" Європейську Солідарність ", 52% - за" Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Крім того, 3,5% вибрали б "Опозиційний блок", 2,7% - Радикальну партію Олега Ляшка, 2% - "Силу і честь". Інші партії набрали б менш як 2% голосів.

Опитування проводилося 5-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Запорізької області та 400 жителів Запоріжжя методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Запоріжжя, 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування, Буряк і Кальцев виходять у другий тур виборів мера Запоріжжя.

Крім того, на виборах до міськради Запоріжжя лідирують "Партія Буряка" Єднання "та ОПЗЖ.

Більше новин про: Запоріжжя ОПЗЖ вибори мера

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися
Новини
Адвокат суддів Окружного адміністративного суду Києва заявляє про порушення закону з боку Національного антикорупційного бюро та Офісу генпрокурора 15:17
Узбережжя Камчатки. Фото: depositphotos.com
Екологічна катастрофа на Камчатці стала причиною загибелі 95% мешканців морського дня, - вчені 14:55
У Київській області 192 випадки Covid-19 за добу, 7 осіб померли 14:51
Wizzair і Ryanair відновлять рейси з 7 міст до Львова на період зимової навігації 14:37
Змусив віджиматися, після чого вдарив. Нацгвардієць вбив товариша по службі у Вишгороді 14:18
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Сильні дощі, грози і штормовий вітер. Синоптики попередили про небезпечну погоду 09:00
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
більше новин
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok