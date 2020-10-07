Суд взыскал с Шабунина еще 420 грн в дополнение к штрафу в 850 грн за нарушение подачи декларации о доходах

Печерский районный суд Киева, кроме наложенного на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина штрафа в размере 850 гривен, взыскал с него в пользу государства 420 гривен судебных расходов по делу о несвоевременной подаче электронной декларации. Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

В ходе судебного заседания по делу о несвоевременной подаче электронной декларации Шабунин отметил, что его декларация была третьей в стране, после чего он подавал ее каждый год, включая и декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии, хотя этого не требовал закон, и он принимал все необходимые меры для своевременной подачи деклараций.

Относительно умысла по несвоевременной подаче декларации Шабунин пояснил, что в административном протоколе ничего не сказано о том, что он пытался что-то скрыть.

Вместе с тем, согласно материалам и копии последовательных действий пользователя из Единого государственного реестра деклараций, можно сделать вывод о попытке Шабунина своевременно подать декларацию, поэтому ему непонятно, каким образом в его действиях прослеживается умысел.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева признал главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в административном правонарушении, а именно в несвоевременной подаче электронной декларации, и оштрафовал на 850 гривен.

Ранее Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки.

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