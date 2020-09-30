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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 12:39 293
Судебная власть 2020-09-30T13:14:43+03:00
Українські Новини
Суд признал коррупционером "антикоррупционера" Шабунина и оштрафовал на 850 грн

Суд признал коррупционером "антикоррупционера" Шабунина и оштрафовал на 850 грн

Александр Савич
электронные декларации, Печерский райсуд Киева, Штраф, Виталий Шабунин, Печерский районный суд Киева
Виталия Шабунина оштрафовали за несвоевременную подачу декларации
Виталия Шабунина оштрафовали за несвоевременную подачу декларации

Печерский районный суд Киева признал главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в административном правонарушении, а именно несвоевременной подаче электронной декларации и оштрафовал на 850 гривен, в то время как ранее сообщалось, что Шабунин не явился в суд, причина неявки не уточнялась, а заседание было перенесено на сегодня, 30 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба суда.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 172-6 (Кодекса об админправонарушениях) и назначил штраф в виде 50 не облагаемых минимумов доходов граждан", – сказали в суде.

Таким образом, Шабунину присудили штраф 850 гривен.

Полный текст решения суда будет оглашен позже.

Как сообщали Українські новини, Шабунин подтвердил, что теща дала ему в долг почти полмиллиона гривен.

Кроме того, дело Шабунина о несвоевременной подаче декларации должны были рассмотреть еще 18 сентября.

Также Деркач намекнул на то, что у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и и.о. посла Соединенных Штатов Америки в Украине Кристины Квин роман.

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