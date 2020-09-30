Суд признал коррупционером "антикоррупционера" Шабунина и оштрафовал на 850 грн

Печерский районный суд Киева признал главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в административном правонарушении, а именно несвоевременной подаче электронной декларации и оштрафовал на 850 гривен, в то время как ранее сообщалось, что Шабунин не явился в суд, причина неявки не уточнялась, а заседание было перенесено на сегодня, 30 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба суда.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 172-6 (Кодекса об админправонарушениях) и назначил штраф в виде 50 не облагаемых минимумов доходов граждан", – сказали в суде.

Таким образом, Шабунину присудили штраф 850 гривен.

Полный текст решения суда будет оглашен позже.

Как сообщали Українські новини, Шабунин подтвердил, что теща дала ему в долг почти полмиллиона гривен.

Кроме того, дело Шабунина о несвоевременной подаче декларации должны были рассмотреть еще 18 сентября.

Также Деркач намекнул на то, что у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и и.о. посла Соединенных Штатов Америки в Украине Кристины Квин роман.

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