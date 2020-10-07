Суд стягнув з голови ЦПК Шабуніна 420 гривень судових витрат на користь держави

Печерський районний суд Києва, крім накладеного на главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна штрафу в розмірі 850 гривень, стягнув з нього на користь держави 420 гривень судових витрат по справі про несвоєчасне подання електронної декларації. Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

В ході судового засідання у справі про несвоєчасне подання електронної декларації Шабунін зазначив, що його декларація була третьою в країні, після чого він подавав її щороку, включаючи і декларації про суттєві зміни в майновому стані, хоча цього не вимагав закон, і він вдавався до усіх необхідних заходів для своєчасної подачі декларацій.

Стосовно наміру щодо несвоєчасної подачі декларації Шабунін пояснив, що в адміністративному протоколі нічого не сказано про те, що він намагався щось приховати.

Разом з тим, згідно з матеріалами і копії послідовних дій користувача з Єдиного державного реєстру декларацій, можна зробити висновок про спробу Шабуніна своєчасно подати декларацію, тому йому незрозуміло, яким чином в його діях простежується намір.

Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд Києва визнав главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна винним в адміністративному правопорушенні, а саме в несвоєчасного подання електронної декларації, і оштрафував на 850 гривень.

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