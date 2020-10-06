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06 октября 2020, вторник, 21:22 16
Жизнь 2020-10-06T21:30:02+03:00
Українські Новини
Тасманийских дьяволов впервые за 3000 лет выпустили в дикую природу Австралии

Тасманийских дьяволов впервые за 3000 лет выпустили в дикую природу Австралии

Александр Савич
Австралия, Тасманский дьявол, дикая природа, дикие животные
Тасманийские (тасманские) дьяволы снова будут жить в дикой природе Австралии. Фото: pixabay
Тасманийские (тасманские) дьяволы снова будут жить в дикой природе Австралии. Фото: pixabay

Тасманские дьяволы, о безуспешности стратегии по спасению которых сообщалось в 2011 году, были повторно введены в дикую природу на материковой части Австралии впервые за 3000 лет. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что группы охраны природы выпустили 26 тасманийских дьяволов в большой заповедник в Баррингтон-Топс, к северу от Сиднея.

"Считается, что стаи собак динго помогли искоренить их на материке.

Некоторые из них все еще существуют на островном государстве Тасмания, но их количество за последние два десятилетия сократилось.

Тасманский дьявол, классифицируемый как находящийся под угрозой исчезновения, получил свое название из-за своего пронзительного визга и известен своей борьбой за доступ к тушам животных, которые он измельчает с разрушающей кость силой своих челюстей", – сообщает BBC.

Еще 40 особей планируют выпустить в течение двух лет.

Как сообщали Українські новини, в Австралии на берег выбросились более 200 китов.

Также в феврале в срубленном австралийском лесу нашли десятки мертвых коал.

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