В Австралии на берег выбросились более двухсот китов: 90 уже погибли

В о время, как ученые назвали причину большого размера китов, по меньшей мере треть из 270 китов, которые оказались у берегов австралийской Тасмании, погибли. Количество погибших может увеличиться, говорят спасатели.

Об этом пишет BBC Украина.

Массовое скопление китов на западном побережье острова обнаружили в понедельник. Морские биологи пытаются спасти остальных китов разновидности гринда в сложной операции, которая, вероятно, продлится несколько дней.



Неизвестно, что привлекло китов на берег. "Китовые пляжи" распространены в регионе, но такого массового заплыва не видели более десяти лет.



Последний раз Тасмания зафиксировала у берегов массовое скопление китов в 2009 году. Тогда речь шла примерно о 200 животных.

Команда из 40 обученных спасателей будет плавать среди небольшого количества китов, чтобы, используя специальное оборудование, оттолкнуть животных от песчаной косы в более глубокие воды.

"Обычно мы имеем дело с животными, которые находятся при смерти на пляже. Это иначе. У нас есть животные полуплавающие, поэтому, наверное, не потребуется слишком много усилий, чтобы заставить их снова плыть, они лишь немного ворчат", - говорит биолог дикой природы Крис Карлион.

Если киты хорошо чувствуют себя в воде, следующий шаг - направить их дальше в море.

Карлион заявил журналистам, что это может быть не просто из-за сильных волн. Поэтому, чтобы маневр удался, могут использовать лодки.







Как сообщали Українські Новини, в Новой Зеландии 400 китов выбросились на берег.



Ранее в Новой Зеландии 200 спасенных дельфинов вновь выбросились на берег.

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