подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Австралии на берег выбросились более двухсот китов: 90 уже погибли
22 сентября 2020, вторник, 21:08 668
Мир 2020-09-22T21:08:27+03:00
Українські Новини
В Австралии на берег выбросились более двухсот китов: 90 уже погибли

В Австралии на берег выбросились более двухсот китов: 90 уже погибли

Валерия Драгомирова
Австралия, Киты, Тасмания, Выброс китов

В о время, как ученые назвали причину большого размера китов, по меньшей мере треть из 270 китов, которые оказались у берегов австралийской Тасмании, погибли. Количество погибших может увеличиться, говорят спасатели.

Об этом пишет BBC Украина

Массовое скопление китов на западном побережье острова обнаружили в понедельник. Морские биологи пытаются спасти остальных китов разновидности гринда в сложной операции, которая, вероятно, продлится несколько дней.

Неизвестно, что привлекло китов на берег. "Китовые пляжи" распространены в регионе, но такого массового заплыва не видели более десяти лет.

Последний раз Тасмания зафиксировала у берегов массовое скопление китов в 2009 году. Тогда речь шла примерно о 200 животных.

Команда из 40 обученных спасателей будет плавать среди небольшого количества китов, чтобы, используя специальное оборудование, оттолкнуть животных от песчаной косы в более глубокие воды.

"Обычно мы имеем дело с животными, которые находятся при смерти на пляже. Это иначе. У нас есть животные полуплавающие, поэтому, наверное, не потребуется слишком много усилий, чтобы заставить их снова плыть, они лишь немного ворчат", - говорит биолог дикой природы Крис Карлион.

Если киты хорошо чувствуют себя в воде, следующий шаг - направить их дальше в море.

Карлион заявил журналистам, что это может быть не просто из-за сильных волн. Поэтому, чтобы маневр удался, могут использовать лодки.



Как сообщали Українські Новини, в Новой Зеландии 400 китов выбросились на берег

Ранее в Новой Зеландии 200 спасенных дельфинов вновь выбросились на берег

Больше новостей о: Австралия Киты Тасмания Выброс китов

Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
Новости
В Австралии на берег выбросились более двухсот китов: 90 уже погибли 21:08
В Турции спасателям пришлось эвакуировать с горы украинского альпиниста 20:52
В Закарпатской области на карантине находятся 20 школ 20:33
В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в вольер со львами. Полиция выгоняла его слезоточивым газом 20:16
В Киеве произошла авария на водопроводе. Где ограничили водоснабжение 20:02
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok