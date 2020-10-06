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06 жовтня 2020, вівторок, 19:46 318
Суспільство 2020-10-06T21:00:03+03:00
Українські Новини
У ліцеї під Києвом, де помер директор, не знають, як в офіційній версії вчителя перетворилися в "хворого шести

У ліцеї під Києвом, де помер директор, не знають, як в офіційній версії вчителя перетворилися в "хворого шестикласника"

Ольга Фандорина
Вишневе, Коронавірус
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

Педагогів Вишневського академічного ліцею "Ідеал" (колишня Вишневська загальноосвітня школа №4), який з завтрашнього дня закривають на карантин, , здивувала офіційна версія причин карантину, опублікована на сайті Київської обласної державної адміністрації з посиланням на слова в.о. начальника відділу освіти Києво- Святошинської РДА Анатолія Драчука.

За словами педагогів, про "захворілого шестикласника", про який говорить Драчук, і про відправлений на самоізоляцію навчальному класі, вони вперше дізналися саме з цієї заяви.

"У нас просто не було зафіксовано підтверджених випадків захворювання учнів Covid-19. А в шостих класах взагалі складно пригадати, щоб хтось навіть йшов на лікарняний з підозрою на коронавірус. Тим більше, жоден клас на самоізоляцію не рушив" , - заявляють джерела Українських Новин, які першими повідомили інформацію про смерть директора ліцею.

У той же час, джерела агентства в черговий раз підтвердили наявність підтверджених діагнозів Covid-19 серед викладачів. Так, зараз на самоізоляції з підтвердженим коронавірусів знаходяться вчитель інформатики і вчитель математики. Українські Новини розташовують прізвищами хворих і датами підтвердження діагнозу, однак вирішили їх не публікувати з етичних міркувань.

Також був підтверджений діагноз Covid-19 у директора ліцею, 49-річного Володимира Коваленка. За словами джерел, перший час перебіг захворювання був у нього в легкій формі і він тиждень перебував на самоізоляції. За три дні до смерті він був екстрено госпіталізований в інфекційне відділення Боярської районної лікарні. У той же час, Володимир Коваленко мав один з поширених хронічних недуг, загострення якого і могло стати основною причиною раптової смерті.

В ліцеї також стверджують, що дані про хворих вчителів передавалися до Києво-Святошинської РДА, в тому числі - керівництву відділу освіти.

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 5 жовтня в передмісті Києва Вишневому раптово помер 49-річний директор ліцею "Ідеал". Офіційного висновку про причини смерті немає. Але напередодні він проходив лікування в інфекційному відділенні Боярської районної лікарні. у самому ліцеї стверджують, що в цьому навчальному закладі протягом останніх півтора тижнів відразу у кількох педагогів був діагностований Covid-19. Однак ці дані ховалися від учнів та їхніх батьків.

Після появи інформації і викликаного резонансу, педагогічний колектив намагався заспокоїти батьків учнів, закликаючи їх не піддаватися паніці.

Пізніше окремі повідомлення були розіслані батьківським комітетам класів ліцею. 

А вже вранці 6 жовтня батьки отримали повідомлення, що ліцей буде закритий на карантин, а всі вчителі пройдуть тестування на Covid-19.

Пізніше повідомлення про карантин в ліцеї "Ідеал" з'явилося на офіційному сайті Київської ОДА.

У повідомленні стверджується, що закриття ліцею на карантин викликано захворюваннями серед учнів ліцею. За словами в.о. начальника відділу освіти Києво-Святошинської РДА Анатолія Драчука, коронавірусів захворів один з шестикласників. Клас, в якому він навчався, знаходиться на самоізоляції. Інші ж підтверджені випадки коронавіруса серед учнів або викладачів, за словами чиновника, зареєстровані не були.

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