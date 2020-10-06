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  • Близнецов ждет насыщенный день, а Львам нужно доверять интуиции, — гороскоп от Глобы на сегодня
06 октября 2020, вторник, 08:30 323
Lifestyle 2020-10-06T08:30:01+03:00
Українські Новини
Близнецов ждет насыщенный день, а Львам нужно доверять интуиции, — гороскоп от Глобы на сегодня

Близнецов ждет насыщенный день, а Львам нужно доверять интуиции, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на вторник от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на вторник от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник важно было сделать все самые важные дела в первой половине дня, чтобы добиться успеха, сегодня астрлог прогнозирует, что может представиться возможность решить щекотливое дело. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 6 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Объединяйтесь с близкими в идеях и вдохновении. Это будет проявлением сердечной любви в отношении других не на словах, а на деле.

Телец

Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если пригласят на свидание – не медлите.

Близнецы

Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Близнецам надо зарядиться силами.

Рак

Во второй половине дня Ракам стоит ожидать положительную весть, которую давно ждали, или приятное вознаграждение.

Лев

Постарайтесь довериться своей интуиции и она подскажет, как уладить все конфликты. Подходите к каждому делу с позитивом.

Дева

День для Дев будет активным и насыщенным: немало приятных встреч с друзьями, ожидаются выгодные деловые знакомства. Также не упустите возможность поехать куда-то с семьей – поездка обязательно будет удачной.

Весы

Весам не стоит нагружать себя рутинными делами, наоборот, стоит позволить себе расслабиться и не напрягаться. В то же время не отказывайтесь от поездки, которая подарит хорошие впечатления.

Скорпион

Можете быть спокойными – этот день будет очень удачным, поэтому больше уделите времени именно заботе о себе. Постарайтесь избежать дискуссий и разговоров на темы, которые раздражают. Это ни к чему не приведет. Уделите больше внимания семейным делам и общению с близкими.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут окружены вниманием и заботой. Но не забывайте, что то же надо дарить и другим.

Козерог

Не позволяйте бытовой рутине накрыть себя с головой. Ведь это отразится на эмоциональном состоянии. Поэтому стоит отправиться в интересное новое место или же просто пригласить на кофе близкого человека.

Водолей

Во вторник у Водолеев наступит очень благоприятный период для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Если вам тяжело, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете.

Рыбы

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги. Зведы советуют представителям знака не держать ни на кого обид и постараться прожить этот день так, как по вкусу именно им.

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