Гендиректор "Борисполя" задекларировал покупку квартиры в Киеве за 5,3 млн гривен

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал покупку квартиры в Киеве за 5,3 млн гривен в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.

Согласно сведениям декларации, 24 сентября Рябикин приобрел квартиру площадью 109,3 кв. м в Киеве за 5,272 млн гривен.

При этом в расходах за сентябрь он указал 135 тыс. гривен финансовой помощи, 308,3 тыс. гривен обеспечительного платежа за квартиру согласно предварительному договору купли-продажи, 200 тыс. гривен оплаты налоговых обязательств.

В то же время Рябикин получил за указанный период 187,4 тыс. гривен от сдачи имущества в аренду посольству Израиля в Украине.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Рябикин задекларировал 12,7 млн гривен дохода, 4 автомобиля, плавучую дачу "Рапан" стоимостью 1,05 млн гривен и коллекцию живописи XIX-XX веков.

В октябре 2019 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные данные в декларации гендиректора аэропорта "Борисполь" Рябикина за 2016 год на сумму 10,6 млн гривен.

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