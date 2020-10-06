В Вооруженных силах вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 687 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "По состоянию на 10:00 6 октября в Вооруженных силах острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 687 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2 559 человек, летальных случаев - 10", - говорится в нем. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 525 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 123 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Военно-медицинский клинический центр Южного, Восточного и Центрального регионов - по 1 военнослужащему, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Шепетовская ЦРБ - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 34 человека (Киевская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская и Винницкая области - по 4 военнослужащих, Днепропетровская, Хмельницкая, Одесская, Ивано-Франковская области - по 2 военнослужащему, Ровенская и Николаевская области - по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВСУ, Черкасская, Полтавская и Тернопольская области - по 1 военнослужащему, Харьковская область - 2 работника ВСУ и Черниговская область - 1 работник). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Как сообщали Українськi Новини, 4 октября в Вооруженных силах зарегистрировано 19 новых случаев заболевания.Тем временем в Украине резко выросло количество госпитализированных из-за COVID-19.