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05 октября 2020, понедельник, 11:12 342
Силовые структуры 2020-10-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах существенно снизилась заболеваемость Covid-19

В Вооруженных силах существенно снизилась заболеваемость Covid-19

Валерия Драгомирова
ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в ВСУ
Военный. Фото: Facebook/ООС
Военный. Фото: Facebook/ООС

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 721 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине 3771 случай Covid-19 за сутки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 5 октября в Вооруженных силах острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 721 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2 484 человек, летальных случаев - 10", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 638 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 188 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 16 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Днепропетровская область - 6 военнослужащих, Винницкая область - 2 военнослужащих, Сумская, Хмельницкая и Житомирская области - по 1 военнослужащему).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября в Вооруженных силах зарегистрировано 85 новых случаев заболевания. 

1 октября в ВСУ зафиксировали 76 случаев Covid-19

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