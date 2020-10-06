подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Экономика
  • На западе Украины можно договорится с "Нефтегазом" о поставке газа в отделениях ПУМБ
06 октября 2020, вторник, 09:46 189
Экономика 2020-10-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
На западе Украины можно договорится с "Нефтегазом" о поставке газа в отделениях ПУМБ

На западе Украины можно договорится с "Нефтегазом" о поставке газа в отделениях ПУМБ

Григорий Яковенко
Газ, ПУМБ, Газ для населения, Нефтегаз, Газопоставляющая компания
ПУМБ. Фото: martgroup.com.ua
ПУМБ. Фото: martgroup.com.ua

ООО Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" договорилась с Первым украинским международным банком (ПУМБ) о заключениях договоров по поставке газа населению в отделениях банка.

Об этом говорится в сообщении Газопоставляющей компании "Нефтегаз Украины", передают Українські Новини.

"Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" запускает проект с банком ПУМБ для бытовых потребителей. В рамках этой инициативы жители западных регионов Украины (физлица) смогут стать клиентами "Нефтегаз Украины", обратившись в отделения ПУМБ", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас услуга подключения к газопоставляющей компании "Нефтегаз Украины" представлена в 27 отделениях банка ПУМБ во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

При этом, в последующие периоды количество отделений, где можно будет подать документы на присоединение к газопоставляющей компании "Нефтегаз Украины", будет увеличиваться.

В частности, для того, чтобы оформить подключение, необходимо посетить одно из отделений ПУМБ и при себе необходимо иметь паспорт, регистрационный номер налогоплательщика НДС, документ о праве собственности на жилье (или доверенность на распоряжение жильем) и EIC-код.

Как сообщали Українські Новини, цены на газ в октябре: какие тарифы предлагают украинцам.

С 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

Больше новостей о: Газ ПУМБ Газ для населения Нефтегаз Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины"

Украина может зимой начать экспорт газа в Европу, ...
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать с...
Сколько получают топ-менеджеры частных компаний в ...
Коболев заразился коронавирусом...
Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки
Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС"
Новости
Пожар в товарных вагонах. Фото: ГСЧС
В Киеве на железнодорожной станции горели "товарняки" 11:23
Самолет, упавший на Киевщине, был самодельным, — полиция 11:06
Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ 11:06
Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацвалюты на 6 октября 11:00
В Украине резко выросло количество госпитализированных из-за COVID-19 10:58
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok