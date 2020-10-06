На западе Украины можно договорится с "Нефтегазом" о поставке газа в отделениях ПУМБ

ООО Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" договорилась с Первым украинским международным банком (ПУМБ) о заключениях договоров по поставке газа населению в отделениях банка.

Об этом говорится в сообщении Газопоставляющей компании "Нефтегаз Украины", передают Українські Новини.

"Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" запускает проект с банком ПУМБ для бытовых потребителей. В рамках этой инициативы жители западных регионов Украины (физлица) смогут стать клиентами "Нефтегаз Украины", обратившись в отделения ПУМБ", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас услуга подключения к газопоставляющей компании "Нефтегаз Украины" представлена в 27 отделениях банка ПУМБ во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

При этом, в последующие периоды количество отделений, где можно будет подать документы на присоединение к газопоставляющей компании "Нефтегаз Украины", будет увеличиваться.

В частности, для того, чтобы оформить подключение, необходимо посетить одно из отделений ПУМБ и при себе необходимо иметь паспорт, регистрационный номер налогоплательщика НДС, документ о праве собственности на жилье (или доверенность на распоряжение жильем) и EIC-код.

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С 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

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