На заході України можна домовиться з "Нафтогазом" про постачання газу в відділеннях ПУМБ

ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" домовилася з Першим українським міжнародним банком (ПУМБ) про укладання договорів з постачання газу населенню у відділеннях банку.

Про це йдеться в повідомленні газопостачальної компанії "Нафтогаз України", передають Українські Новини.

"Газопостачальна компанія" Нафтогаз України "запускає проєкт з банком ПУМБ для побутових споживачів. У рамках цієї ініціативи жителі західних регіонів України (фізособи) зможуть стати клієнтами "Нафтогаз України", звернувшись до відділень ПУМБ", - йдеться в ньому.

Зазначається, що зараз послуга підключення до газопостачальної компанії "Нафтогаз України" представлена ​​у 27 відділеннях банку ПУМБ у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

При цьому в наступні періоди кількість відділень, де можна буде подати документи на приєднання до газопостачальної компанії "Нафтогаз України", буде збільшуватися.

Зокрема, для того щоб оформити підключення, необхідно відвідати одне з відділень ПУМБ і при собі необхідно мати паспорт, реєстраційний номер платника податків ПДВ, документ про право власності на житло (або довіреність на розпорядження житлом) та EIC-код.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла на жовтень ціну на природний газ для населення на рівні 4,7 гривні/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки) порівняно з вереснем.

З 1 серпня в Україні втратило чинність положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущено ринок газу для побутових споживачів.

Кабінет Міністрів визначив "постачальником останньої надії" на ринку газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" терміном на 3 роки.

Також Кабмін обмежив ціну продажу газу "постачальником останньої надії" середньоарифметичним значенням ціни на німецькому газовому хабі NCG.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на газ в жовтні зміниться: які тарифи пропонують українцям.

З 1 серпня в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущений ринок газу для побутових споживачів.

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