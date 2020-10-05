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  • Ракам улыбнется удача, Рыбам не стоит скрывать свои желания, — гороскоп от Глобы на сегодня
05 октября 2020, понедельник, 08:30 118
Lifestyle 2020-10-05T08:30:01+03:00
Українські Новини
Ракам улыбнется удача, Рыбам не стоит скрывать свои желания, — гороскоп от Глобы на сегодня

Ракам улыбнется удача, Рыбам не стоит скрывать свои желания, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на понедельник от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на понедельник от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье был не особо удачный период для финансовых дел, сегодня астролог советует сделать все самые важные дела в первой половине дня, чтобы добиться успеха. Подробным астрологическим прогнозом на понедельник, 5 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Понедельник для Овнов выдастся довольно однообразным. Чтобы хоть немного себя развлечь, можете выехать необычным маршрутом, встретиться с давними друзьями, найти необычное хобби, посетить популярные тренинги.

Телец

В понедельник у Тельцов может возрасти личное обаяние. Это отличный фундамент для того, чтобы завести романтические и деловые знакомства, общаться, шутить.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется ставить эксперименты в любви. Вероятно, что-то пойдет немного не так, и результат этих экспериментов окажется непредсказуемым. Лучший сценарий понедельника – возвращение к делам, которые постоянно откладывали на потом.

Рак

Ракам в этот день может улыбнуться везение. Возможно, кто-то выиграет в лотерею, кто-то найдет спонсора для своих креативных идей. Некоторые представители этого знака с выгодой избавятся от старых вещей, продав их через популярную доску объявлений. Понедельник подходит для крупных покупок.

Лев

Львы в этот день могут смело участвовать в любых видах соревнований. Шанс на успех очень велик, но многое будет зависеть от собственной смекалки (смелости, силы, рвения). Вечер понедельника, скорее всего, завершится в кругу близких людей.

Дева

У Дев в этот день есть все шансы стать жертвой осенней хандры. Не исключено, что причиной апатии станет усталость от напряженного графика жизни. Измените на время привычную обстановку.

Весы

Весам в этот день рекомендуется отправиться за покупками. Высока вероятность, что удастся приобрести много ценных вещей по сниженной стоимости. Везение также предполагается в сфере чувств. Действуйте, если есть цель покорить личность противоположного пола.

Скорпион

Скорпионы в понедельник будут придирчивыми не только к себе, но и к другим. Постарайтесь не испортить никому день.

Стрелец

Стрельцы смогут случайно проникнуть туда, где и не планировали оказаться. Высока вероятность стать случайным свидетелем конфликта соседей или неожиданно раскрыть чей-то секрет. Постарайтесь быстрее переключить внимание на что-то другое.

Козерог

Чтобы победить, Козерогам нужно проявить терпение и хладнокровие. Чем меньше эмоций покажут представители этого знака, тем лучшие условия им уготовит судьба.

Водолей

День отлично подойдет для занятий физическим трудом. Таким образом представители этого знака смогут отдохнуть от умственной работы и провести день с пользой для себя и окружающих.

Рыбы

Постарайтесь не скрывать своих желаний. Вполне вероятно, что кто-то рядом с представителями этого знака хочет того же.

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