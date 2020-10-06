До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію

Тоді як у Мінсоцполітики детально розповіли, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу , субсидіантам доведеться платити більший відсоток від доходів, а саме 20%, після того, як в країні скасують введений у зв'язку з епідемією коронавірусу карантин.

Про це пише "Сьогодні".



Коли доведеться платити більше



Головне нововведення при призначенні субсидій — їх одержувачам доведеться оплачувати комунальні послуги в розмірі 20% доходів сім'ї, раніше було 15% доходів.

У Мінсоцполітики роз'яснили, що ця норма почне діяти тільки з 1 числа наступного місяця після скасування карантину.

Наприклад: якщо карантин скасують 1 листопада, то платити 20% доходів треба буде з 1 грудня. Тобто поки все залишається як і раніше, платити треба 15% доходів.

Кому автоматично перепризначать субсидії

Усім домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидія буде перепризначено автоматично. Також її повинні призначити, але після особистого звернення людини, звільненої з роботи в період карантину (після 12 березня 2020 року) за ст. 40 п. 1 КЗпП і зареєстрованої в службі зайнятості.

Які доходи сім'ї враховують, які ні

Тепер при визначенні сукупного доходу сім'ї враховують:

зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців. Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).

Нововведення:

враховують житлові субсидії й пільги на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу;

грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.

До сукупного доходу сім'ї не включають :

суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини - 10320 грн;

держдопомогу дітям-сиротам;

аліменти;

відсотки за депозитами, допомога від благодійних організацій;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;

разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожиткових мінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20270 грн);

компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що потребує постійного догляду).

Які документи треба подавати



Оформляємо субсидію. Інфографіка: Мінсоцполітики

Як розрахувати суму. Інфографіка: Мінсоцполітики



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