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06 жовтня 2020, вівторок, 05:20 8
Суспільство 2020-10-06T05:20:01+03:00
Українські Новини
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію

До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію

Валерия Драгомирова
субсидії, комунальні послуги, оформлення субсидій, Мінсоцполітики, Оплата за комуналку
Субсидія
Субсидія

Тоді  як у Мінсоцполітики детально розповіли, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу,  субсидіантам доведеться платити більший відсоток від доходів, а саме 20%, після того, як в країні скасують введений у зв'язку з епідемією коронавірусу карантин.

Про це пише "Сьогодні". 

Коли доведеться платити більше

Головне нововведення при призначенні субсидій — їх одержувачам доведеться оплачувати комунальні послуги в розмірі 20% доходів сім'ї, раніше було 15% доходів.

У Мінсоцполітики роз'яснили, що ця норма почне діяти тільки з 1 числа наступного місяця після скасування карантину.

Наприклад: якщо карантин скасують 1 листопада, то платити 20% доходів треба буде з 1 грудня. Тобто поки все залишається як і раніше, платити треба 15% доходів.

Кому автоматично перепризначать субсидії

Усім домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2019/2020 років, субсидія буде перепризначено автоматично. Також її повинні призначити, але після особистого звернення людини, звільненої з роботи в період карантину (після 12 березня 2020 року) за ст. 40 п. 1 КЗпП і зареєстрованої в службі зайнятості.

Які доходи сім'ї враховують, які ні

Тепер при визначенні сукупного доходу сім'ї враховують:

  • зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців. Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).

Нововведення:

  • враховують житлові субсидії й пільги на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу;
  • грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком що знаходяться в зоні ООС.

До сукупного доходу сім'ї не включають :

  • суму, яка виплачується одноразово при народженні і усиновленні дитини - 10320 грн;
  • держдопомогу дітям-сиротам;
  • аліменти;
  • відсотки за депозитами, допомога від благодійних організацій;
  • адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;
  • разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня" (10 прожиткових мінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20270 грн);
  • компенсацію в рамках послуги "муніципальна няня";
  • соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що потребує постійного догляду).

Які документи треба подавати

Оформляємо субсидію. Інфографіка: МінсоцполітикиОформляємо субсидію. Інфографіка: Мінсоцполітики

Як розрахувати суму. Інфографіка: МінсоцполітикиЯк розрахувати суму. Інфографіка: Мінсоцполітики


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