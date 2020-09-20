Субсидий хватит всем нуждающимся. Шмыгаль пообещал, что сокращение финансирования не повлияет на льготы

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверяет, что, несмотря на уменьшение финансирования жилищных субсидий в проекте государственного бюджета на 2021 год на 2,7 млрд гривен, или на 7%, с 39,3 млрд гривен, предусмотренных в госбюджете-2020, до 36,6 млрд гривен, их хватит всем, кто в них нуждается.

Об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Сумма субсидий - она действительно немного меньше, но с учетом того, что в этом году цена газа будет наиболее дешевой за последние 5 лет, с учетом того, что поднялась и поднимется минимальная заработная плата, мы заботимся о росте дохода людей. Учитывая эти показатели, мы уверены и очень внимательно посчитали: субсидий хватит, и там сумма заложена с запасом, в этом бюджете… Будьте спокойны, субсидии будут выплачиваться всем, кто будет в этом нуждаться, суммы достаточно", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что, по логике правительства, суммы субсидий должны снижаться в связи с ростом доходов граждан и снижением количества нуждающихся в этой помощи.

В то же время он отметил, что в случае необходимости правительство выступит с инициативой, и он не сомневается, что депутаты Верховной Рады поддержат увеличение финансирования субсидий.

Как сообщали Українські Новини, 14 сентября Кабинет Министров внес в Раду госбюджет-2021, предусматривающий с января увеличение минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. гривен, с июля - до 6,5 тыс. гривен, в пятницу Рада приняла его к рассмотрению.

Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Ранее Минсоцполитики рассказывало, за какой период учитываются доходы при оформлении субсидий.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости