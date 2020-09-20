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20 сентября 2020, воскресенье, 06:15 381
Экономика 2020-09-20T07:00:03+03:00
Українські Новини
Субсидий хватит всем нуждающимся. Шмыгаль пообещал, что сокращение финансирования не повлияет на льготы

Субсидий хватит всем нуждающимся. Шмыгаль пообещал, что сокращение финансирования не повлияет на льготы

Кира Молчанова
Субсидия, Субсидии, Жилищная субсидия, Денис Шмыгаль
Деньги. Фото: pixabay.com
Деньги. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверяет, что, несмотря на уменьшение финансирования жилищных субсидий в проекте государственного бюджета на 2021 год на 2,7 млрд гривен, или на 7%, с 39,3 млрд гривен, предусмотренных в госбюджете-2020, до 36,6 млрд гривен, их хватит всем, кто в них нуждается.

Об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Сумма субсидий - она действительно немного меньше, но с учетом того, что в этом году цена газа будет наиболее дешевой за последние 5 лет, с учетом того, что поднялась и поднимется минимальная заработная плата, мы заботимся о росте дохода людей. Учитывая эти показатели, мы уверены и очень внимательно посчитали: субсидий хватит, и там сумма заложена с запасом, в этом бюджете&hellip; Будьте спокойны, субсидии будут выплачиваться всем, кто будет в этом нуждаться, суммы достаточно", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что, по логике правительства, суммы субсидий должны снижаться в связи с ростом доходов граждан и снижением количества нуждающихся в этой помощи.

В то же время он отметил, что в случае необходимости правительство выступит с инициативой, и он не сомневается, что депутаты Верховной Рады поддержат увеличение финансирования субсидий.

Как сообщали Українські Новини, 14 сентября Кабинет Министров внес в Раду госбюджет-2021, предусматривающий с января увеличение минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. гривен, с июля - до 6,5 тыс. гривен, в пятницу Рада приняла его к рассмотрению.

Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Ранее Минсоцполитики рассказывало, за какой период учитываются доходы при оформлении субсидий.

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