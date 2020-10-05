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05 октября 2020, понедельник, 13:25 456
Общество 2020-10-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на "дистанционку" перевели еще 56 классов

В Киеве на "дистанционку" перевели еще 56 классов

Валерия Драгомирова
дистанционное обучение, Киевские школы, школы Киева, Коронавирус в школе
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Количество закрытых на карантин школ в Киеве из-за коронавируса уменьшилось на 1 до 3, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 56 до 331 (в 130 школах).

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 3 школы из-за случаев заболевания среди учителей, еще одна школа возобновила работу после карантина, но значительно увеличилось количество классов, переведенных на самоизоляцию из-за заболевания учеников, сегодня на дистанционном обучении в общем 331 класс в 130 школах", - сообщил он.

Всего обнаружили 375 больных коронавирусом школьников и 259 педагогов.

В детских садах из-за случаев вируса временно закрыта 41 группа, 2 детсада - на карантине (в Деснянском районе).

Наполненность детей в садиках сегодня - более 53%.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября количество закрытых на карантин школ в Киеве оставалось на уровне 4, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 2 до 275.

Кроме того, в Киеве от коронавируса за сутки умерли 10 человек

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