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05 жовтня 2020, понеділок, 13:25 11
Суспільство 2020-10-05T15:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві на "дистанційку" перевели ще 56 класів

У Києві на "дистанційку" перевели ще 56 класів

Валерия Драгомирова
Карантин в школах, Коронавірус, Covid-19, Дистанційне навчання
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві через коронавірус зменшилася на 1 до 3, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 56 до 331 (в 130 школах) водночас Комаровський розповів, як зменшити ризик зараження коронавірусом в класі.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 3 школи через випадки захворювання серед вчителів, ще одна школа відновила роботу після карантину, але значно збільшилася кількість класів, переведених на самоізоляцію через захворювання учнів, сьогодні на дистанційному навчанні в загальному 331 клас в 130 школах", - повідомив він.

Всього виявили 375 хворих на коронавірус школярів і 259 педагогів.

У дитячих садах через випадки вірусу тимчасово закрито 41 групу, 2 дитсадки - на карантині (в Деснянському районі).

Наповненість дітей у садочках сьогодні - понад 53%.

Як повідомляли Українськi Новини, 2 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишалося на рівні 4, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 2 до 275.

Крім того, в Києві від коронавірусу за добу померли 10 осіб

З 5 жовтня,  в Україні діє оновлене карантинне зонування.

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