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04 октября 2020, воскресенье, 18:23 800
Медицина 2020-10-04T18:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших

В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших

Александр Савич
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
От коронавируса в Киеве 3 октября умерли 8 человек. Фото: bbmri-eric.eu
От коронавируса в Киеве 3 октября умерли 8 человек. Фото: bbmri-eric.eu

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 3 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 407 человек до 24 450, умерших – на 8 до 421.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Заболели 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели 22 медицинских сотрудника.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

Также, по данным мэра, за сутки выздоровели 207 человек.

Всего за время эпидемии коронавирус преодолели уже 7 864 киевлянина.

Больше всего случаев болезни было зафиксировано в Деснянском районе – 72, в Дарницком и Днепровском – по 63, в Соломенском районе – 40 случаев.

Как сообщали Українські новини, количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией после рекордного роста в Украине начало снижаться.

Также ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, которые показывают результат через 15-20 минут.

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