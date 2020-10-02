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02 октября 2020, пятница, 11:39 311
Силовые структуры 2020-10-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах зафиксировали 76 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах зафиксировали 76 новых случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в ВСУ
Вооруженные силы. Фото: flickr
Вооруженные силы. Фото: flickr

В то время, как в Украине всплеск заболеваемости коронавирусом, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 711 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 2 октября в Вооруженных силах острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 711 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2 331 человек, летальных случаев - 10", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 652 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 54 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заболевания коронавирусом.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек (Главный военный клинический госпиталь - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 2 военнослужащих, военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий), состояние их здоровья  удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 61 человек (Киевская область - 28 военнослужащих и 4 работника ВСУ, Одесская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область - 3 военнослужащих, Харьковская область - 3 военнослужащих, Ровенская область - 1 военнослужащий и 7 работников ВСУ, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Винницкая, Полтавская, Херсонская, Черниговская, Тернопольская и Запорожская области - по 1 военнослужащему, Николаевская область - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября в Вооруженных силах зарегистрирован 91 новый случай заболевания.

Кроме того, в мире каждые 16 секунд от коронавируса умирает человек

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