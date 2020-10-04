У Близнецов возможна травма, а Стрельцов ждет конфликтный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в субботу нужно было держать руку на пульсе событий, сегодня астролог прогнозирует не особо удачный день для финансовых дел. Подробным астрологическим прогнозом на воскресенье, 4 октября, поделился Павел Глоба.

Овен

Есть предостережения относительно финансовых дел. Желательно быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к потерям.

Телец

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Больше времени посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок.

Близнецы

Будьте внимательны при "тяжелой" части работы по дому, уборке. Есть большая вероятность получить бытовую травму. Поэтому не делайте самостоятельно того, что не по силам или требует больших усилий.

Рак

Этот день будет насыщен личными переживаниями. Главное, не берите на себя слишком много ответственности и не обещайте того, что не сможете выполнить. Лучше сделать меньше, но уложиться в срок.

Лев

День очень благоприятен для чтения или изучения чего-то нового. Также в воскресенье можно смело идти за покупками или пробовать экспериментировать с внешним видом.

Дева

Девам в этот день можно сосредоточиться на своей внешности – сходить к косметологу или сменить прическу. День благоприятен для покупок одежды и полного обновления гардероба.

Весы

Можете заняться составлением плана действий на ближайшие дни. Вероятно, что Весам удастся все выстроить лучше – так, чтобы и результат был отличный, и усталость не ощущалась.

Скорпион

Больше внимания обращайте на нужды окружающих, в том числе родственников и второй половинки. Звезды уверяют, что только таким способом у Скорпионов получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

Стрелец

День может показаться конфликтным, поэтому постарайтесь настроиться на позитив и спокойно воспринимать то, что произойдет вокруг. Не стоит слишком полагаться на слова других, а лучше самому перестраховаться в очень ответственных делах.

Козерог

Козерогам звезды советуют в этот день позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Водолей

Во второй половине дня, Водолеи будут более энергичными и выносливыми, чем обычно. Позвольте себе сполна насладиться моментами влюбленности и радости.

Рыбы

В воскресенье Рыбы почувствуют целый спектр впечатлений. Если представители этого знака влюблены, то роман может резко пойти вверх. Дела будут идти хорошо, однако стоит творчески подойти к решению вопросов. Желательно наполнить свою жизнь большим многообразием интересных задач.

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