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04 октября 2020, воскресенье, 21:00 26
Общество 2020-10-04T21:00:34+03:00
Українські Новини
Местами небольшие дожди и порывы ветра. Прогноз погоды в Украине на понедельник

Местами небольшие дожди и порывы ветра. Прогноз погоды в Украине на понедельник

Елена Новикова
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Прогноз погоды в Украине 5 октября. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды в Украине 5 октября. Фото: pixabay.com

В то время, как на День учителя погода радовала теплом, в понедельник, 5 октября в, Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В Карпатах небольшой, местами умеренный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем ​​+17...+22 градуса.

На курортах Карпатского региона в течение суток небольшой, время ом времени умеренный дождь: в Моршине температура ночью +10...+12 градусов, днем ​​+21...+23 градуса, в Трускавце температура ночью +11...+13 градусов, днем ​​+21...+23 градуса, в Сваляве температура ночью +12...+14 градусов, днем ​​+22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской области ночью, в Житомирской области в течение суток, местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7…+12 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В центре переменная облачность, без осадков, лишь в Винницкой области местами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +5…+10 градусов, днем ​​по всей территории +19...+24 градуса.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем ​​+21...+23 градуса.

4 октября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +17...+22 градусов, в Днепре в пределах Киева +16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на октябрь.

Ранее синоптики дали экстремальный прогноз на ближайшие 30 лет

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