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04 октября 2020, воскресенье, 20:30 44
Силовые структуры 2020-10-04T20:45:01+03:00
Українські Новини
Местные выборы-2020: за сутки полицейские открыли еще 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Местные выборы-2020: за сутки полицейские открыли еще 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Елена Новикова
Избирательное законодательство, Местные выборы - 2015, Нацполиция, Местные выборы, Нарушение избирательного процесса, Админпротоколы, Избирательный процесс, Нарушение избирательного законодательства
Полиция. Фото: zn.ua
Полиция. Фото: zn.ua

За сутки Национальная полиция открыла 8 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, в то время, как в Одессе с выборов сняли клонов Филимонова, Зеленского и Саакашвили.

Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини.

Всего в течение суток в полицию поступило 116 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской области - 19, по 14 Днепропетровской и Киевской, 11 - в Донецкой, 9 - в Киеве, 7 - в Черновицкой, 5 - в Ивано-Франковской, по 3 - в Кировоградской и Николаевской, по 2 - в Винницкой, Ровенской, Тернопольской и Черниговской, по 1 - в Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2 393 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

За сутки в единый реестр внесены сведения о 8 уголовных правонарушениях.

Всего в реестр внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 85 - связанные с избирательным процессом.

Также составлены 395 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция выявила схему организации подкупа избирателей в округе №208 Черниговской области.

Ранее в Донецкой области представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой политсилы.

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