В Бахмаче полиция разоблачила скупку голосов избирателей

Пока Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах, полиция выявила схему организации подкупа избирателей в округе №208 Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Вчера вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмачской райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208", - сказано в нем.

Отмечается, что выявить причастных в подкупе избирателей удалось благодаря слаженным действиям управления уголовного розыска, следственного управления и Бахмачского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

"В ходе проведения комплекса мероприятий по протвращению нарушений избирательного законодательства полицейские установили, что руководитель одного из структурных подразделений Бахмачской райгосадминистрации может быть причастен к организации подкупа избирателей. В результате проведенного в его автомобиле обыска полицейские обнаружили доказательства причастности мужчины к вышеупомянутому правонарушению. Из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 000 гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 000 человек", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса.

За такое правонарушение предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

На данный момент полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах, которые состояться 25 октября.

Тем временем избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

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