Порча агитматериалов и подкуп избирателей: за сутки открыли два уголовных дела за нарушения избирательного процесса

Порча агитматериалов и подкуп избирателей: за сутки открыли два уголовных дела за нарушения избирательного про

В то время как 1 сентября в Украине официально началась кампания по местным выборам, полиция за сутки открыла два уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса: в Винницкой и Киевской областях.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 17 уголовных производств, из них 13 связаны с нарушением избирательного законодательства.

"Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 12, по 4 в Луганской и Днепропетровской областях, по 3 - в Волынской и Кировоградской, по два в Житомирской и Киевской и по одному Донецкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 171 сообщение, связанное с избирательным процессом.

"В большинстве сообщения связаны с подкупом избирателей - 29, нарушением порядка ведения агитации - 28, порчей агитационных материалов - 12, по 11 - с нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации, нарушением порядка размещения агитматериалов и нарушением порядка ведения реестров избирателей, предоставлением ложных сведений в орган ведения реестра избирателей - 9, нарушением порядка финансирования партии - 4 и 3 - фальсификацией избирательных документов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей началась 5 сентября.

Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Ранее полиция выявила попытку массового изменения избирательных адресов для фальсификации выборов в Запорожье.

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