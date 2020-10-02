Определились соперники футболистов луганской Зари на групповом этапе Лиги Европы УЕФА

Вслед за жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, которая состоялась 1 октября и определила соперников киевского Динамо и донецкого Шахтера, стали известны и групповые квартеты команд, которые принимают участие в розыгрыше второго по значимости турнира, проводимого под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций - Лиги Европы.

Жребий был брошен в швейцарском Ньоне 2 октября.

В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская Заря.

Перед жеребьевкой все клубы были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге, оказалось, по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могли быть команды из одной ассоциации.

Таким образом, единственный представитель Украины на этой стадии турнира попал в группу G. Команда Виктора Скрипника сыграет с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим АЕКом.

Следует заметить, что групповой этап ЛЕ стартует 22 октября, а завершится 10 декабря. По две лучшие команды каждой группы выходят 1/16 финала. Две худшие из каждого квартета - завершают свои выступления в европейских турнирах в нынешнем сезоне на данной стадии турнира.

В групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.

Как сообщали Українські Новини, ранее еще две украинские команды - Десна и Колос не сумели пройти третий квалификационный раунд Лиги Европы и досрочно покинули соревнования.

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