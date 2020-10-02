подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Определились соперники футболистов луганской Зари на групповом этапе Лиги Европы УЕФА
02 октября 2020, пятница, 16:15 65 Фото
Спорт 2020-10-02T16:15:01+03:00
Українські Новини
Определились соперники футболистов луганской Зари на групповом этапе Лиги Европы УЕФА

Определились соперники футболистов луганской Зари на групповом этапе Лиги Европы УЕФА

Сергей Паламаренко
Спорт, Футбол, Жеребьевка, UEFA, Заря, Лига Европы УЕФА
Жеребьевка Лиги Европы УЕФА. Фото: uefa.org
Жеребьевка Лиги Европы УЕФА. Фото: uefa.org

Вслед за жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, которая состоялась 1 октября и определила соперников киевского Динамо и донецкого Шахтера, стали известны и групповые квартеты команд, которые принимают участие в розыгрыше второго по значимости турнира, проводимого под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций - Лиги Европы.

Жребий был брошен в швейцарском Ньоне 2 октября.

В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская Заря.

Перед жеребьевкой все клубы были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге, оказалось, по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могли быть команды из одной ассоциации.

Таким образом, единственный представитель Украины на этой стадии турнира попал в группу G. Команда Виктора Скрипника сыграет с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим АЕКом.

Следует заметить, что групповой этап ЛЕ стартует 22 октября, а завершится 10 декабря. По две лучшие команды каждой группы выходят 1/16 финала. Две худшие из каждого квартета - завершают свои выступления в европейских турнирах в нынешнем сезоне на данной стадии турнира.

В групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.

Как сообщали Українські Новини, ранее еще две украинские команды - Десна и Колос не сумели пройти третий квалификационный раунд Лиги Европы и досрочно покинули соревнования.

Больше новостей о: Спорт Футбол Жеребьевка UEFA Заря Лига Европы УЕФА

Попадут ли болельщики в Киеве на футбольные матчи ...
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге...
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА по футболу: все, чт...
Гол игрока футбольной сборной Украины стал первым ...
Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда 16:54
Дело о крушении самолета АН-26 расследует ГБР: назначены экспертизы, допросы и осмотры 16:50
Пальчевский критиковал Супрун, а теперь ведет в горсовет Одессы ее "зашквареных" сторонников во главе с Дубининой, – СМИ 16:48
Закон о столице от "Слуг народа" — антиевропейский, — Карасев 16:47
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на 5 октября 16:31
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно 19:32 Обновлено
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok