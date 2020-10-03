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03 октября 2020, суббота, 08:01 35
Спорт 2020-10-03T08:30:02+03:00
Українські Новини
В УЕФА установили график игр футболистов Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов

В УЕФА установили график игр футболистов Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Динамо, Шахтер, График, UEFA, матчи, Лига Чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА по футболу. Фото: uefa.org
Лига чемпионов УЕФА по футболу. Фото: uefa.org

После проведенной 1 октября в швейцарской Женеве жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА на сезон 2020/21, в Союзе европейских футбольных ассоциаций установили и полный график предстоящих встреч.

В групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" будут играть в разные дни.

Подопечные Мирчи Луческу в стартовом туре в Киеве примут итальянский "Ювентус", а групповой раунд завершат дома поединком против венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва.

В свою очередь Шахтер стартует в турнире гостевым матчем против Реала, а затем принимает Интер. После этого команду ждут спаренные игры с Боруссией (Менхенгладбах).

Указано киевское время:

1 тур

20 октября. 19:55. Динамо - Ювентус

21 октября. 19:55. Реал - Шахтер

2 тур

27 октября. 19:55. Шахтер - Интер

28 октября. 22:00. Ференцварош - Динамо

3 тур

3 ноября. 19:55. Шахтер - Боруссия М

4 ноября. 22:00. Барселона - Динамо

4 тур

24 ноября. 22:00. Динамо - Барселона

25 ноября. 19:55. Боруссия М - Шахтер

5 тур

1 декабря. 19:55. Шахтер - Реал

2 декабря. 22:00. Ювентус - Динамо

6 тур

8 декабря. 22:00. Динамо - Ференцварош

9 декабря. 22:00. Интер - Шахтер

Даты игр всех участвующих в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команд опубликованы на сайте УЕФА.

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