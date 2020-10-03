В УЕФА установили график игр футболистов Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов

После проведенной 1 октября в швейцарской Женеве жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА на сезон 2020\/21, в Союзе европейских футбольных ассоциаций установили и полный график предстоящих встреч. В групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" будут играть в разные дни. Подопечные Мирчи Луческу в стартовом туре в Киеве примут итальянский "Ювентус", а групповой раунд завершат дома поединком против венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва. В свою очередь Шахтер стартует в турнире гостевым матчем против Реала, а затем принимает Интер. После этого команду ждут спаренные игры с Боруссией (Менхенгладбах). Указано киевское время: 1 тур 20 октября. 19:55. Динамо - Ювентус 21 октября. 19:55. Реал - Шахтер 2 тур 27 октября. 19:55. Шахтер - Интер 28 октября. 22:00. Ференцварош - Динамо 3 тур 3 ноября. 19:55. Шахтер - Боруссия М 4 ноября. 22:00. Барселона - Динамо 4 тур 24 ноября. 22:00. Динамо - Барселона 25 ноября. 19:55. Боруссия М - Шахтер 5 тур 1 декабря. 19:55. Шахтер - Реал 2 декабря. 22:00. Ювентус - Динамо 6 тур 8 декабря. 22:00. Динамо - Ференцварош 9 декабря. 22:00. Интер - Шахтер Даты игр всех участвующих в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команд опубликованы на сайте УЕФА.