В Киеве за сутки умерли 12 больных COVID-19: в каком районе больше всего зараженных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 2 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 441 человека до 24 043, умерших - на 12 до 413.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! В Киеве не уменьшается количество выявленных больных. За минувшие сутки - 441 новый случай. 12 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 24 043", - написал он.

Заболели 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет, 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 лет до 16.

Заболели также 18 медиков.

В больницы столицы госпитализирован 51 человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 404 человека.

Всего коронавирус преодолели 7 657 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружено в Днепровском и Деснянском районах - по 78 случаев, в Подольском районе - 40 больных.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 447 человек до 23 602, умерших - на 10 до 401.

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