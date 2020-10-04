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04 октября 2020, воскресенье, 16:11 76
Президент 2020-10-04T16:11:01+03:00
Українські Новини
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен

Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен

Александр Савич
Владимир Зеленский, Расходы на авиаперелеты, Президент Владимир Зеленский, Авиаперелеты
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили более 3 млн гривен. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили более 3 млн гривен. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Расходы на авиационные перелеты Президента Владимира Зеленского с делегациями для первых за время карантина заграничных визитов в Австрию и Словакию, а также для региональных поездок в сентябре составили 3,43 млн гривен, в то время как МИД объяснил, почему Зеленский отменил свой визит в Беларусь.

Об этом свидетельствуют данные портала использования публичных средств, передают Українськi Новини.

В частности, за полет делегации во главе с Президентом в Вену и обратно Государственное управление делами (ГУД) внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату в сумме 746,8 тыс. гривен.

15-16 сентября Зеленский посетил Австрию с первым за время карантина иностранным визитом.

Он провел переговоры с австрийскими властями: Президентом Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Вольфгангом Соботкой.

Главы государств приняли участие в работе экономического форума, а Зеленский с первой леди Еленой – в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

За авиаперевозку Зеленского с делегацией по маршруту "Киев – Николаев – Братислава – Ужгород – Киев" предоплата ГУД авиапредприятию "Украина" составила 963,3 тыс. гривен.

23 сентября Президент наблюдал в Николаевской области за военными учениями "Объединенные усилия-2020", а 24 сентября провел в Братиславе переговоры с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.

В ходе визита Украина и Словакия подписали договор о выполнении полетов из международного аэропорта "Ужгород", после чего глава государства направился с рабочей поездкой на Закарпатье.

Помимо этого, за авиаперелеты Зеленского по Украине в течение сентября Госуправление делами заплатило еще 1,72 млн гривен, однако маршруты перевозок не конкретизируются.

В августе транспортировка Президента с делегациями по Украине обошлась ГУД в 1,29 млн гривен.

Как сообщали Українські новини, Зеленский посетит Донбасс с верховным представителем ЕС Боррелем и президентом Евросовета Мишелем.

Также Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 после авиакатастрофы под Чугуевом.

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