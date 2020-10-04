Преподаватель истории из Тернопольской области стал лучшим учителем Украины и получил четверть млн гривен

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский хочет застраховать учителей на случай болезни, в Украине накануне Дня учителя выбрали лучшего учителя года. Об этом сообщает 5.ua. Так, в 2020 году лучшим учителем Украины стал преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дьякив. "В этом году за звание быть лучшим учителем Украины соревновались почти 3 тысячи преподавателей из 21 региона Украины, что является рекордом премии. Такой конкурс проводится в нашей стране в третий раз, а в мире в шестой раз", – передает 5.ua. Победителя выбрали 3 октября во время всемирного конкурса Global Teacher Prize Ukraine. Церемония награждения прошла в Киеве. Учитель истории из города Залещики не только преподает в школе, но и пишет стихи, ведет личный блог и разрабатывает туристические маршруты в родном городе. Дьякив получил 250 тыс. гривен премии, а также возможность побороться за звание лучшего учителя мира. Эту премию называют "Нобелевской премией для учителей". В случае победы на конкурсе в Лондоне, Дьякив получит 1 млн долларов. "Чтобы каждый ребенок имел право выбирать предметы, которые ему нравятся и в которых он видит свое развитие. Я хочу, чтобы были новые школы по типовым планам XXI века. Я хочу, чтобы об этом все не только мечтали, но и реализовывали, и быть участником этой реализации", – сказал Василий Дьякив. Как сообщали Українські новини, сегодня в Украине традиционно отмечают День учителя. Также лучшие поздравления и открытки ко Дню учителя.