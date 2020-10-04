Преподаватель истории из Тернопольской области стал лучшим учителем Украины и получил четверть млн гривен

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский хочет застраховать учителей на случай болезни, в Украине накануне Дня учителя выбрали лучшего учителя года. Об этом сообщает 5.ua.

Так, в 2020 году лучшим учителем Украины стал преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дьякив.

"В этом году за звание быть лучшим учителем Украины соревновались почти 3 тысячи преподавателей из 21 региона Украины, что является рекордом премии. Такой конкурс проводится в нашей стране в третий раз, а в мире в шестой раз", – передает 5.ua.

Победителя выбрали 3 октября во время всемирного конкурса Global Teacher Prize Ukraine. Церемония награждения прошла в Киеве.

Учитель истории из города Залещики не только преподает в школе, но и пишет стихи, ведет личный блог и разрабатывает туристические маршруты в родном городе.

Дьякив получил 250 тыс. гривен премии, а также возможность побороться за звание лучшего учителя мира. Эту премию называют "Нобелевской премией для учителей". В случае победы на конкурсе в Лондоне, Дьякив получит 1 млн долларов.

"Чтобы каждый ребенок имел право выбирать предметы, которые ему нравятся и в которых он видит свое развитие. Я хочу, чтобы были новые школы по типовым планам XXI века. Я хочу, чтобы об этом все не только мечтали, но и реализовывали, и быть участником этой реализации", – сказал Василий Дьякив.

Как сообщали Українські новини, сегодня в Украине традиционно отмечают День учителя.

Также лучшие поздравления и открытки ко Дню учителя.

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