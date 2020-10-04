подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
04 октября 2020, воскресенье, 08:20 151
Общество 2020-10-04T08:21:11+03:00
Українські Новини
Сегодня 207-й день карантина. Какие ограничения действуют

Сегодня 207-й день карантина. Какие ограничения действуют

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, усиление карантина, Снятие карантина, Зональный карантин
Карантин в Украине. Фото: pexels
Карантин в Украине. Фото: pexels

Сегодня начался 207-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 26 августа было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.

До этой даты осталось 28 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывая на территорию Украины должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 5 октября будет действовать новое зонирование.

Кроме того, ВОЗ прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки. 

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине усиление карантина Снятие карантина Зональный карантин

Сегодня 207-й день карантина. Какие ограничения действуют
Матчи сборной Украины пройдут с болельщиками
Новости
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:32
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине 09:02
Сегодня 207-й день карантина. Какие ограничения действуют 08:20
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
В Киеве жестоко убили администратора продуктового магазина 23:25
больше новостей
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября 05:30
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло 10:57
больше новостей
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба 17:45
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok