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03 октября 2020, суббота, 05:00 3
Lifestyle 2020-10-03T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака будет сопровождать удача сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу Тельцов, Стрельцов и Рыб сопровождали трудности, сегодня Раки, Львы и Скорпионы смогут добиться успеха. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 3 октября, расскажут Українські Новини.

Рак

Раков ждет отличный день для любых начинаний. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут проявить себя с лучшей стороны. В это время не стоит забывать о самообразовании, а также можно выделить время для хобби. Наиболее удачным временем для активных действий будет вторая половина дня. Это время хорошо подходит и для улучшения взаимоотношений с партнером и поиска потенциальной второй половинки.

Лев

У Львов будет насыщенный день. Не исключены также сюрпризы и приятные совпадения. В это время может произойти улучшение финансового состояния через выигрыш или удачное инвестирование. Возможно, в субботу удастся получить выгодное предложение по работе, что повлечет прибыль. Все в этот день будет складываться как нельзя лучше, потому звезды советуют действовать без спешки и обдуманно.

Скорпион

Звезды уверяют, что любое дело, начатое в этот день, будет продвигаться легко, а неприятные ситуации, которые могут возникнуть в это время, удастся легко преодолеть. Не стоит также бояться перемен, они сделают жизнь Скорпионов более насыщенной и интересной. Кроме того, день удачен для накоплений. При этом в субботу можно делать запланированные покупки.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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